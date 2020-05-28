逃犯條例｜高等法院原訟庭法官李瀚良聯署反修例　需停審有關案件

去年在6.9遊行前夕，香港大學校友關注組發起在報章列登反對政府修訂《逃犯條例》的聯署聲明，高等法院原訟庭法官李瀚良有份聯署，終審法院首席法官馬道立其後提醒他，將來應避免同類事件發生。司法機構根據《法官行為指引》，指為避免出現「表面偏頗」的情況，不會編排李瀚良審理與反修例有關的案件。

翻查資料，香港大學3,138名校友於6月8日在報章兩個全版刊登聯署聲明，由泛民前任及現任立法會議員、名校友、港大校友關注組等發起，包括李柱銘、陳方安生、吳靄儀、程翔和余若薇等。

內文批評政府借口「為台灣命案受害者家屬討回公道」，「催逼《逃犯條例》急切修訂，卻無視台灣當局一再申明，不會依修例接收疑犯；更罔顧大律師公會、法律學者提出其他較切實可行的解決辦法」。聯署指現存《逃犯條例》不適用於內地，「是針對兩地司法落差的特意安排，絕非如林鄭特首和主事港澳事務的中共官員所聲稱需要修補的『漏洞』」。

聯署亦提到，「不想香港失去國際城市的地位和營商環境，必須行動起來，維護自身權益，維護香港核心價值，維護『一國兩制』底線！」要求政府馬上分開處理台灣命案和《逃犯條例》，採取「先易後難」方式，即時用一次過的立例方式處理台灣命案；再進行廣泛諮詢，重新詳細審訂一個切合港人利益的修例。

另外，法官郭偉健上月處理將軍澳連儂牆斬人案，在判刑中指示威者作「文革式」的極端行為，而被告主動自首，願承擔罪責是「情操高尚」，其判詞引起爭議。終審法院首席法官馬道立日前發表聲明，指已與郭偉健法官傾談，並提醒郭法官在履行其司法職責時，須避免在公開場合，包括於判辭中發表任何意見，因而給人偏頗的觀感。在首席區域法院法官得到終審法院首席法官的同意後，亦決定郭法官暫時不應審理任何涉及類似政治背景的案件。