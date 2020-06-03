消防處內部推薦百名特務警　發信解畫　不點名批評新工會

《香港01》早前報道，警方將擴大「特別任務警察」編制，消防處將首次派出逾百名部門人員加入隊伍，惟事件惹來消防員內部熱議。消防處總長（總部）曾永鴻昨（2日）向內部發信交代事件。曾永鴻表明，參考過其他部門經驗，加上招募涉及敏感資料，最終選擇內部推薦，強調全屬自願性質，現有約100名不同職系同事獲委任。 他又於信中不點名批評新工會，指斥其於網上發佈的調查問卷「大放厥詞」，並與處方支持政府的立場背道而馳，又警告指若有人故意製造事端或無的放矢，將追究到底。 香港消防救護控制組人員聯合工會主席蘇頌樑表示，只是履行工會職責，向管方如實反映意見，他強調尊重不同人員立場，亦希望管方加強交流溝通。

警方將擴大「特別任務警察」編制，消防處將首次派出逾百名部門人員加入隊伍。（資料圖片）

曾永鴻以「配合政府 止暴制亂 同心協力 守護香港」為主題，向全體消防處人員發信，解畫內部招募特務警察事件。曾永鴻稱，警方5月再向所有紀律部隊招募特務警察，消防處一直與警方並肩同行，為響應招募，遂在內部物色人選，但參考其他部門經驗和考慮到涉及敏感資料，終選擇內部推薦，而非公開招募。他強調，獲推薦同事需經內部紀律及背景審查，再交警方作最後審核，雙方正磋商，以落實裝備分配、訓練、值勤及工作安排等細節。



不同紀律部隊連月來擔任「特務警察」執勤情況

今年剛成立的香港消防救護控制組人員聯合工會（新消聯），日前於社交平台發帖質疑「特務警察」招募程序透明度，又發布問卷調查結果，有94.7%會員表明不會參與招募。曾永鴻則於內部信不點名作出批評，指「個別工會」在一知半解，及未向部門查證下「大放厥詞，大造文章，混淆視聽」。他更揚言若發現有人「故意製造事端或無的放矢」，肆意「抹黑」或「誣衊」部門或同事，令部門形象或聲譽受損，定必採取適當行動，追究到底。



消防處以往共有5大工會，包括香港消防主任協會、香港消防處救護主任協會、香港消防控制組職員會、香港消防處職工總會，及香港消防處救護員會，新消聯則是自反修例風波後，所洐生的新工會。他們受訪時表明，期望可增添多個渠道為同袍如實發聲。

新工會：反映會員有安全憂慮

香港消防救護控制組人員聯合工會主席蘇頌樑表示，曾就「特別任務警察」招募事宜，去信管方，工會對事件並無支持與否立場，只是履行工會職責，將蒐集到為數不少的會員意見，向管方如實反映，包括該職涉及複雜技術的武力使用，而消防職系從未有武力訓練基礎，會員有安全憂慮，而管方未如以往成立各項專隊時有詳盡講解。他強調尊重不同人員立場，亦希望管方加強交流溝通。