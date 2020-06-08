新冠肺炎丨58歲男子違反檢疫令離家　深圳灣口岸被截獲　判監4周

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衞生署公布，一名58歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），擅離家中，在深圳灣口岸被入境事務處職員截獲，今日（8日）於沙田裁判法院被判處即時監禁四星期。

一名58歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），擅離家中，在深圳灣口岸被入境事務處職員截獲，今日（8日）於沙田裁判法院被判處即時監禁四星期。　（資料圖片／梁鵬威攝）

該名58歲男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點，於3月21日在深圳灣管制站被入境事務處職員截獲。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於沙田裁判法院被判處即時監禁4星期。


衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。

根據《規例》，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。衞生署嚴正提醒受強制檢疫人士應遵守上述法定要求接受14天的強制檢疫。

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