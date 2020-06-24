培正中學副校長疑參與聯署反對「港版國安法」　教局接投訴促解釋

全國人大常委會早前制定並表決通過有關「港版國安法」，引起社會不少反對聲音，當中包括在報章及網上出現「一群香港培正中學師生及校友反對《國安法》立法聯署聲明」，有傳媒報道，其中一名聯署人與該校副校長同名。 教育局指已經收到懷疑有學校教職員及學生推動政治聯署的投訴，並正按既定程序嚴肅處理；教育局表示，已要求學校作出跟進、提供解釋及提交報告；局方強調所有教學人員，特別是學校管理層，必須以身作則，不應未經校方同意參加與學校名稱相關或在觀感上令公眾聯想到學校的活動及主張。

「培正校友反送中關注組」早前發起網上聯署，反對港版國安法。（網上截圖）

培正：會依據教育局指引行事

「培正校友反送中關注組」專頁上月發起網上聯署登報的聯署聲明，其後並以「一群培正中學師生及校友」為反對「國安法」立法。有傳媒報道指，當中有一聯署人姓名與培正的副校長相同。校方在昨日已在網上發出聲明，指學校是學生安心學習的地方，全體教職員將秉持一貫的專業精神謹守崗位，不容許學生受到個人政見及政治爭拗所影響。聲明表示，會依據教育局指引行事，強調合情合理合法並合乎專業守則。

培正中學昨日在網上登出聲明。（學校網頁截圖）

教育局接投訴要求學校跟進解釋

教育局回應查詢時則表示，在五月底學校復課時，已經有「培正中學」相關名稱組織一度宣稱「學校容許同學罷課」，在校園表達及推動其政治主張，當時校方已立即發表聲明澄清並無其事。在六月中旬，懷疑有學校教職員及學生實名簽署另一「培正中學」相關名稱組織推動的政治聯署活動，教育局已收到有關投訴，並正按既定程序嚴肅處理，並已要求學校作出跟進、提供解釋及提交報告。

教育局發言人強調，所有教學人員，特別是學校管理層，必須以身作則，不應在未經校方同意下在校內、校外參加與學校名稱相關或在觀感上令公眾聯想到學校的活動及主張，其參與不但可能誤導公眾以為這是代表學校的立場，亦可能會對其他教師及學生造成影響，甚至壓力。教育局發言人強調，學校是學生學習的地方，任何人士不應利用學校作為表達政治訴求的場地，也不應任意使用學校名稱在具爭議及正在發展的政治事件上表態或參與有關行動。教育局會繼續嚴肅跟進事件，不容政治入侵校園。

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