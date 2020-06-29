隔離營日與夜　衞署醫生見盡檢疫人士情緒起伏：有人擲渠蓋、痛哭

新型肺炎襲港，政府設立檢疫中心應對，抗疫五個多月，在檢疫中心工作的衞生署醫護人員、民安隊和醫療輔助隊成員站在前線崗位，除了面對疫症和在困難的環境下工作，都見盡來自不同背景的人士在隔離期間的各種情緒。 有駐守隔離營的醫生曾經被檢疫人士責罵和高空投擲雜物，又見過有人欲逃離、也有夫婦相擁痛哭。工作辛酸以外，她亦收到檢疫人士感謝。見證香港的大型疫症歷史時刻，她說這段日子百感交集，覺得在檢疫中心工作有意義。

在鯉魚門公園度假村檢疫中心，設有醫療站診症區和指揮中心。（梁鵬威攝）

為了防止新型肺炎傳播，政府設立檢疫中心讓確診患者的密切接觸者和到過內地等地方的高風險人士入住，接受強制檢疫。從湖北和鑽石公主號乘坐包機抵港的人士數以百計，高峰時期全港同時使用五個檢疫中心，包括柴灣鯉魚門公園度假村、火炭駿洋邨等。在鯉魚門公園度假村是第一批的組合屋檢疫設施，也設有醫療站診症區和指揮中心。

自1月23日至今，檢疫中心接收超過9,200人，檢測後累計有幾百人送院，截止本月25日共有216位隔離者最終確診。衞生署主任顧問醫生（家庭醫學）范婉雯表示，衞生署總動員去擔任不同檢疫崗位，和市民一同抗疫。過去在檢疫中心工作的超過100名醫生和250名護士，連同民安隊和醫療輔助隊成員共有500至600人支援。

衞生署註冊護士陳玉端（左起）、衞生署護士長彭鳳儀、衞生署醫生梁麗娟、衞生署主任顧問醫生（家庭醫學）范婉雯、衞生署高級醫生何金惠、民眾安全服務處高級行動及訓練主任何永禧和醫療輔助隊一級輔助護士甄靜雯分享多月來在檢疫中心的抗疫經歷。（梁鵬威攝）

有檢疫人士生氣得投擲坑渠蓋，不讓人靠近

衞生署醫生梁麗娟分別在保良局賽馬會北潭涌度假營，火炭駿洋邨和八鄉少年警訊中心負責過檢疫工作，她在2003年沙士蔓延時是初出茅廬的醫生，她認為今次應對新型肺炎較17年前的檢疫工作規模和挑戰更大。許多人入住檢疫中心最初不適應，梁麗娟表示期望的落差令他們有很多情緒，尤其是憤怒。她被粗言穢語責罵，甚至被恐嚇登報，被人罵得最多的是：「為甚麼我們要來？為甚麼不可以在家中隔離？」有檢疫人士生氣得在高空投擲坑渠蓋，不讓人靠近，要警員和民安隊調停事件，梁麗娟表示面對的挑戰甚大，有時會擔心人身安危。

睡覺發夢都在檢疫中心工作的梁麗娟表示，當中承受不少壓力和辛酸，亦收到檢疫人士感謝，讚揚香港在抗疫方面出色。（梁鵬威攝）

有檢疫人士收拾細軟，差點自行逃離駿洋邨檢疫中心，當時他神情兇惡，梁麗娟笑稱「應該不會私了」，但事情有賴不同部門的同事合力解決，花上大半天勸喻他上樓。又有一名男士完成手術不久入住檢疫中心，之後要接受化療，他和妻子擔心得相擁痛哭，嚷着要自殺。梁麗娟表示來自五湖四海的檢疫人士各有難處，醫護和前線人員要沉著應戰，關心他們的情緒和需要，例如為不滿意房間的人轉房，以協助他們完成檢疫。

睡覺發夢都在檢疫中心工作的梁麗娟表示，當中承受不少壓力和辛酸，亦收到檢疫人士感謝卡，讚揚香港在抗疫方面出色。見證着香港的歷史時刻，她說這段日子百感交集，覺得在檢疫中心工作有意義和值得，相信退休時仍會將經歷掛在口邊。

民眾安全服務處高級行動及訓練主任何永禧說，他們致力讓入住人士安全完成檢疫，也照顧他們的心靈。（梁鵬威攝）

在檢疫中心義務性質工作的民安隊和醫療輔助隊同樣擔任重要角色，民安隊負責檢疫人士的起居飲食，醫療輔助隊就要為他們量體溫等。

配合隔離者在齋戒月禁食等住宿需要

民眾安全服務處高級行動及訓練主任何永禧說，有不同國籍和信奉不同宗教的人士入住檢疫中心，會配合他們在齋戒月禁食等住宿需要。檢疫中心又與義工團體舉辦繪畫比賽和提供玩具給小朋友解悶，致力讓入住人士安全完成檢疫，也照顧他們的心靈。

曾參與2003年沙士、2009年豬流感等多次檢疫工作的衞生署高級醫生何金惠表示，今次抗疫時間長達多月，檢疫人數上以萬計，是前所未見。他說經歷過沙士，本港抗疫有經驗，能更迅速應對，措施也會不斷進步，例如N95口罩有所改良，以及鯉魚門公園度假村設立第一批組合屋後，其他檢疫中心會據此改善房間設計。

步入暑天的抗疫日子，醫護和前線人員穿着保護衣在沒有冷氣的駿洋邨工作難免辛苦，悶出一身汗。體力勞動或不及精神上承受的壓力，聽過同事問抗疫工作何時結束，令何金惠感到矛盾，他認為檢疫中心尚在運作，即是意味本港疫情仍能控制和「頂得順」。何永禧則表示當然想疫情盡快過去，所有醫護和前線人員依然盡忠服務社會，相信曙光在前。