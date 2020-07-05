新冠肺炎｜衞生署將到坪石邨玉石樓派樣本瓶　居民稱「防不勝防」

本港再次出現新型冠狀病毒肺炎本地感染個案。截至下午4時，今日錄得10宗新增個案，當中8宗是輸入個案，2宗是本地個案。其中一名患者居於坪石邨玉石樓，並在樓下的一間粥麵檔工作。 《香港01》記者下午到坪石邨玉石樓視察，確診患者工作的彬記粥麵美食已關門，聲稱「內部有事 暫停營業」。玉石樓只剩下其中升降機大堂出入口維持通行，大堂內有着全套保護裝備的人員站崗，其餘出入口均有保安把守禁止出入，據稱是方便今晚的派樣本樽安排。

有人員運送檢測樣本瓶到玉石樓。（鄺曉斌攝）

今日下午5時許，有人員運送檢測樣本瓶到玉石樓。不願上鏡的坪石邨居民梁先生今日下午到玉石樓探望朋友，其後得知樓下粥麵檔有職員確診，他最近亦曾光顧，據其觀察餐廳的衛生情況不錯。他表示會領取樣本瓶檢測以求安心，又形容情況是「防不勝防」，但目前不太擔心，會透過加強做好個人防疫措施，例如時刻佩戴口罩、勤洗手、勤清潔等方式預防。

玉石樓居民彭女士說，今日中午至下午均有衛生人員清潔各樓層，她稍後亦會領取樣本瓶檢測。她說平日甚少光顧該粥麵檔，頂多每年一次，因此不太擔心受感染。

玉石樓居民彭女士說，今日中午至下午均有衛生人員清潔各樓層，她稍後亦會領取樣本瓶檢測。（鄺曉斌攝）

有人員身穿保護衣於玉石樓外消毒清潔。（鄺曉斌攝）

有人在彬記粥麵美食貼出告示，內容指如客人曾於6月28日或以後光顧該餐廳如有出現身體不適，應盡快向醫生求診。告示又說，曾光顧餐廳的客人可到玉石樓地下領取樣本瓶檢測。（鄺曉斌攝）

有人員於坪石邨玉石樓派發樣本瓶。（鄺曉斌攝）

該名59歲男患者無外遊紀錄，於6月30日晚上有頭暈、發冷，並於7月3日出現肚瀉，曾到私家醫生診所求診。患者昨日在荃灣乘西鐵出現頭暈，於是由港鐵職員安排以救護車把患者送至仁濟醫院，現已轉院至瑪嘉烈醫院。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會指，患者在兩家食肆上班，其中一家在坪石邨「彬記粥麵美食」當夜班，主要在深夜2點幾至6點幾，自己一人預備食物供應第二天。他亦於屯門內河碼頭龍門道建榮食堂上班，由早上9時至下午1時左右，主要在廚房工作。該食堂會招呼附近的地盤工人、入境處、海關人員等，衞生署會聯絡各相關部門及人士。

張竹君指，該患者發病時仍有數天上班，具傳染性，故會為食肆員工留樣本。男患者本人於坪石邨玉石樓居住，今晚會有人員派樣本瓶予居民。衞生署亦建議，倘有食客曾於6月28日後，到過彬記食肆，都可去玉石樓領取樣本瓶，當局會派發兩、三日。張竹君又指，患者報稱居於朗屏邨，但過去幾個月已無回家，近日一直住在坪石邨玉石樓。

在內河碼頭，有門口告示牌寫到「碼頭餐廳暫停營業，直至另行通知」，記者無法入內。（勞敏儀攝）

在內河碼頭，有門口告示牌寫到「碼頭餐廳暫停營業，直至另行通知」，記者無法入內。碼頭附近有海關部門、消防局及不少公司貨倉。司機李先生表示，建榮飯堂容納約百人，主要是附近員工光顧，上一次光顧已是5個月前，目前暫停營業。