賭王何鴻燊明起設靈　靈堂料以白玫瑰佈置　周四開放公眾悼念

叱咤風雲、一代「賭王」何鴻燊於上月中因病與世長辭，享年98歲。賭王喪禮將於北角香港殯儀館舉行，明日（8日）為家人的私人悼念儀式，後天（9日）則開放公眾悼念，周五（10日）舉殯。 香港殯儀館方面，工作人員今日（7日）開始為賭王喪禮做準備。現場所見，殯儀館地下、1樓及2樓均有人安排佈置。據知，殯儀館方面已做好協調，悼念會佔據殯儀館地下至2樓共3層，靈堂佈置以白色玫瑰花為主，並以綠色植物襯托。 何鴻燊的已故長房大女兒何超英，與「殯儀大王」蕭明兒子蕭百成，曾有一段婚姻。消息人士稱，「何家同蕭家本身有莫大嘅淵源，當然會作出最好嘅協助啦。」

已故一代賭王何鴻燊的喪禮將於明日(8日)起一連三日於北角香港殯儀館舉行。（梁煥敏攝）

賭王何鴻燊喪禮將於明日(8日)起，一連3日於北角香港殯儀館舉行，首日是家人的私人悼念會，翌日(9日)則為公眾悼念儀式，並於周五下午時間舉殯，遺體將移送到摩星嶺一號昭遠墓園。據了解，殯儀館今早開始為賭王喪禮做準備，記者於下午時間到現場了解，數十名工作人員正設置靈堂。賭王家人早前已預留殯儀館的地下至二樓共3層，相信喪禮場地最多可容納一千人。

靈堂佈置以白色玫瑰花及綠色植物作為主，工作人員今日陸續將裝飾板組件送到殯儀館組裝。殯儀館樓下的先人儀式顯示牌所見，1及2樓位置已預留其他用途，剩下3樓位置，供其他公眾人士使用。



工作人員正將已預先處理的裝飾板組件送到殯儀館組合，裝飾以白色玫瑰花及綠色植物作為主。（梁煥敏攝）

治喪委員會名單今日（7日）公佈，由百名政商界人士組成，包括賭王摯友胡應湘、李兆基、李嘉誠、霍震霆等。（資料圖片）

翻查資料，香港殯儀館創辦人，有「殯儀大王」之稱的蕭明家族，與何家有莫大淵源。蕭明兒子蕭百成，與何鴻燊長房大女兒何超英於早年成婚，於80年代離婚，二人育有女兒蕭玟錚。消息人士坦言，「何家同蕭家本身有莫大嘅淵源，當然會做最好嘅協助啦，一早幫佢哋處理好包場工作。」

賭王靈堂佈置的花牌，據知九成以上由東華三院負責處理，二房三女兒何超蕸及三太陳婉珍，曾先後出任東華三院主席，關係至深。公眾悼念當日，估計將有大批社會人士到場。



治喪委員會多重量級成員

賭王的治喪委員會包括多名重量級人士，名單由近百名政商界人士組成，由全國政協副主席、前特首董建華出任治喪委員會榮譽主任；全國政協副主席、前特首梁振英，以及澳門前特首何厚鏵則任榮譽副主任。

治喪委員會主任則包括特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應、及澳門前特首崔世安。此外，商界方面，則包括長和系資深顧問李嘉誠、恒地創辦人李兆基、新鴻基地產資深董事郭炳江、新鴻基地產主席郭炳聯、新世界主席鄭家純。政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊則為治喪委員會成員，而港大微生物學教授袁國勇亦為成員之一。