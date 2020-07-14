新冠肺炎・最新｜新增至少50宗　一病人瑪嘉烈通波仔後確診

本港新冠肺炎疫情反彈，本港昨（13日）新增52宗確診個案，本地個案則佔41宗，破單日最高紀錄，特首林鄭月娥於傍晚率領官員公布多項防疫措施，包括強制乘搭交通工具人士佩戴口罩、食肆「晚六朝五」不得堂食，只准外賣；「限聚令」重新收緊至四人，健身中心及戲院等處所亦下令關閉7天，今晚午夜後生效。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 15 + 14 + 13

【13:55】據悉，瑪嘉烈醫院一名病人7月9日接受「通波仔」手術後，被驗出感染新冠肺炎。消息指，該患者做手術後不在隔離設施，手術後才出現病徵，自行求醫後檢測發現。

【13:12】消息：本港新增至少50宗新型冠狀病毒確診個案。

新冠肺炎｜袁國勇：檢疫漏洞致新一波疫情 零號患者或為的士司機

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新冠肺炎｜瑪嘉烈一病人「通波仔」後確診 曾住心臟科普通病房

▼第三波疫情 慈雲山多人確診▼

+ 13 + 12 + 11

書展2020｜臨開幕煞停延期 業界損失慘重 或現中小型書商結業潮

【12:00】2020書展關注組發言人、次文化堂社長彭志銘批評，中小型書商每年約四、五成收入來自書展，貿發局未有及早通知展商，有書商已將書本運抵會展，並開始佈置場地，損失慘重，或現中小型書商結業潮。彭透露，多間參展商正組織網上書展及新書宣傳，希望彌補損失，期望政府推出措施支援業界渡過難關。

限聚令｜黃家和：不少食肆無沒條件做外賣 飲食界料7月捐失30億

【11:00】香港餐飲聯業協會會長黃家和指，政府加推措施前無諮詢業界、措施突然且較以往嚴格，感到突然。他估計外賣亦無法彌補禁堂食損失，估計逾半食肆受影響，飲業業界本月將損失30億元，若措施持續，其後損失會更大。他直言，抗疫之餘都要顧及「飯碗」，希望政府為業界提供支援。

新冠肺炎｜何栢良：多患者去過茶餐廳 餐具放枱易污染 倡禁堂食

【10:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，高危的餐飲場所集中在茶餐廳，應推出更辣的措施例如全日不准堂食。同時又指，茶餐廳環境較為狹窄、食具的擺放較易感染，建議業界主動推出防疫措施，否則當局或要求強制停業。

新冠肺炎｜許樹昌：限聚令比想像中辣 上班搭車風險高應在家工作

【10:15】政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府昨晚推出的新防疫措施不少比他想象中更辣，上班搭車風險高，應在家工作，但政府不帶頭，企業未必會跟進。

新冠肺炎｜教育局：學校明日起暫停所有校內活動兩周 包括補課

【10:00】教育局進一步限制校內活動：(一) 學校要儘快就考試作應變安排，在兩、三天內完成所有考試、或延後/取消部分考試，以便儘早開始放暑假；(二) 除考試外，學校要由7月15日(星期三) 起暫停所有校內活動兩星期，包括所有級別的補課及課外活動，直至7月28日(星期二)為止。在此期間，如非必要，所有學生不應回校。上述安排亦適用於提供非正規課程學校(包括補習學校) 的面授課程。

▼互動地圖 確診者曾到訪地點▼

新冠肺炎｜陳肇始：疫情倘再度惡化 食肆可能全日禁堂食

【08:30】食物及衞生局局長陳肇始，出席港台節目時表示，若疫情進一步惡化，不排除全日禁止餐廳堂食。她又指，巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、南非、菲律賓和印尼這七國較多輸入個案，抵港人士須出示檢測證明。至於為食肆、院舍、的士司機、物業管理員工等高危群組40萬人做檢測，陳肇始說兩間內地檢測機構，有在港設實驗室。

【08:00】截至周二（14日）上午8時，全國確診病例85,620宗，累計死亡人數4,649人，疑似病例7宗，治癒病例80,349宗，累計境外輸入1,979宗；在湖北，累計68,135宗，死亡總數4,512人。

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