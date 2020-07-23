仁安護士訓練學校延長報名期　登記護士課程料40人爭1學額

本地醫護人手緊張，醫護相關課程更為炙手可熱的「搶手科」。香港仁安醫院護士訓練學校，開設的普通科護理高級文憑（登記護士）課程，今年將提供40個新生名額。在文憑放榜前已吸引800人報讀，昨日放榜後預計報名人數隨時倍增，或出現40人爭1個學額情況。仁安護校亦指，完成登記護士課程學生，可銜接該校新設3年制兼讀護理專業文憑，考取註冊護士資格，更能獲仁安醫院優先取錄。 因應疫情，仁安護校校長袁偉傑認為，現正是香港最需要醫護人員時刻，護校會照常收生，並延長新生報名期3天，7月27日截止。

袁偉傑認為，現在正是香港最需醫護人員的時刻，仁安醫院護士訓練學校會照常收生，並延長報名期。（黃穎津攝）

護士課程競爭激烈 40人爭一學額

仁安護校開設的普通科護理高級文憑（登記護士）課程，今年將提供40新生名額。早在放榜前，已吸引800人報讀，較去年同期約500人高出6成。該校校長袁偉傑預料，今年競爭將更加激烈，估計最後可能出現平均40人爭一學額情況。該校今年將開設新的銜接課程，學生完成3年制兼讀護理專業文憑後，可考取註冊護士資格，課程將於今年9月開始招生。

何同學（左）自當初立志要成為護士時，她便有面對未來種種挑戰的心理準備，不會退縮。（黃穎津攝）

護士學生勇敢面對疫情挑戰 選擇職業以興趣為先

仁安護校應屆畢業生何穎彤，從高中開始便立志從事醫護行業，即使文憑試成績未如理想，亦從未放棄理想，最終得以入讀該校。何同學稱，護士訓練學校為提供大量實習機會，導師亦相當注重理論知識，自信工作能力不會比其他院校護士畢業生差。被問及會否擔心因疫情而帶來的種種挑戰，何認為「個個都驚就無人會做」。自立志要當護士起，她已有心理準備，不會退縮。

另一應屆畢業生謝冠山的護士之路卻並非一帆風順。謝同學中學畢業後，因成績未達預期，一度感到迷惘，於是聽從家人意見，報讀工程學副學士課程。在修讀副學士期間，謝加入醫療輔助隊，對此醫護工作深感興趣，於是在副學士畢業後，放棄升讀大學工程學位機會，轉為報讀護士訓練學校。謝表示，選擇職業應以興趣為先，「行屍走肉咁返工唔係一件理想嘅事」，他並不覺得自己是浪費時間，只是選擇一條合適自己的路。

謝同學（左）表示，選擇職業應以興趣為先，「行屍走肉咁返工唔係一件理想嘅事」。（黃穎津攝）