疫境求存｜半年零收入「再生玩具店」停收玩具　創DIY教材自救

疫情下停課也停學，入校活動無限期擱置，政府呼籲居家抗疫，令一直在做回收及改造舊玩具的社企「再生玩具店」在過去半年近乎零收入，7月終宣布無限期停收玩具，減輕部分租金壓力。 面對遲遲未見終點的疫情，創辦人黎俊業（Paul）坦言，以往工作滿足感源自小朋友及家長不看價錢或包裝，接受二手玩具，以及令殘舊、不完整的玩具有再生機會，但現在幾乎要把三年多建立的一切還原或擱置，是可惜，也是無奈。

▼「再生玩具店」宣布無限期中止玩具回收▼

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無法入校教學 或辦興趣班

教育局年初起宣布停課，學生曾短時間復課，又因疫情再次停課。政府決定全港學校可按原先擬定日期開學，但學校須暫停所有面授課堂及校內活動，直至另行通告。以往主要靠入校或與機構合辦工作坊、興趣班，教導學生發揮創意、改造舊玩具的「再生玩具店」，幾乎被截斷收入來源。

不少教學機構改用網上教學，Paul不想學生被「限時限刻」，難以親子樂，遂學習拍片，放上YouTube頻道免費共享，估計靠以往盈餘仍可勉強支撐三四個月，豈料疫情稍緩和後，又迎來第三波疫情「巨浪」，「原本只係想疫情下做啲嘢，無諗過疫情會咁長」。

疫情再爆取消暑假活動 損失六位數

7月中，他曾一日接五六個電話，全是取消暑假活動通知，涉及約八萬元收入，疫情下損失金額更達六位數。從每日疫情數字已能預視興趣班短時間內難以復辦，首要應對是「節流」。他提早兩個月結束用作儲存回收玩具的倉庫租約，「起碼慳返兩個月租金同按金」，也要讓兩員工放無薪假。

貨倉積存約2,000件玩具，Paul打算放上網平價出售，最不希望是把玩具當垃圾丟棄。（黃寶瑩攝）

嘆小朋友物質豐盛 曾一人接收6大袋玩具

創辦社企的初衷，是希望把舊玩具翻新、增添趣味性及DIY元素，但後來發現不少有回收玩具的機構，把連鎖店或快餐店玩具、已損壞或不完整的玩具拒之門外，遂展開「玩具再生計劃」，把舊玩具回收、清潔消毒及維修，重新包裝後出售；又定期讓小朋友以一換一形式挑選自己心儀玩具，一次活動最高峰交換逾600份玩具。

Paul曾成「步兵」外出接收玩具，最誇張一次是一家三口、每人揹來兩大袋玩具交收，但六袋玩具最終僅靠他一人之力帶走，儘管已拖來行李箱，擠滿了箱子後，肩上、手上再加一袋，回收工作為身體增添不少勞損，最後只接受市民郵寄。但矛盾是，接收的玩具約6成完整，部分更是全新，連包裝盒也沒有開過，他不禁反思「收太多玩具，會唔會令佢哋繼續買更多玩具？」

談及工作滿足感，他認為源自如何令家長及小朋友不看價錢或包裝，願意接受更多二手玩具，同時把別人認為「無用」的玩具，重新賦予價值，「爛咗玩具玩得返，或有其他用途，例如衣架，做到再生！」

回收玩具工作至七月底宣布無限期中止，Paul計劃申請成立非牟利機構，待有更多資源支撐營運才復辦，估計最快也是一年後的事。

舊玩具加入創意，仍能成為日常用品，Paul又用紙皮製作兩套「再生玩具DIY Kits」，望市民居家抗疫亦能享受親子樂。（黃寶瑩攝）

製DIY教材套 望居家抗疫仍能親子樂

「節流」之餘，也要「開源」。Paul用紙皮製作兩套「再生玩具DIY Kits」，分別是糖果機及足球機，售價分別168元及158元，各製作300份，盒子裡都是已切割好的紙皮，配合日常生活容易找到的回收物，以及小朋友的創意。Paul直言，這不是一個模型，成品也不會一式一樣，希望他們在製作過程中學習解難，加入少許難度亦是希望家長從旁協助，促成親子合作。

未能受惠於抗疫基金補貼，他曾申請社創基金製作教材套，卻被質疑項目創新性，以及利用遊戲學習及促進家長與孩子交流成效，後來幸獲朋友投資數萬元，教材套終能面世，但擔憂若繼續入不敷支，營運資金僅支撐至暑假末。

他默默清走倉庫內的玩具，感覺像是把過去打拼的一切回歸原點，疫情未見底，社企能走多遠也是未知數，希望捱過這個難關後，仍後會有期，再舊的玩具也繼續有再生的機會。