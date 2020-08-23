兩女生正視情緒及內心世界走過低谷：過去成就今天的自己

新冠肺炎肆虐令大家更注重衞生，而隨着抗疫時間越長亦令人關注心理健康的重要性，兩名女生陳彥君（Louisa）及梁恩瑜（Yancy)憑藉過去經歷，分別透過「情緒教育」及「伴您同行」題材獲奬，一方面完成夢想，亦讓人明日情緒教育的重要性。 「細佬以前成日被人話曳，我曾經都唔理解佢，關係都唔係太好，後來我先開始明白。」今年畢業於澳洲國立大學心理學系的陳彥君透露，弟弟中三時確認患專注力失調及過度活躍症（ADHD），至升讀心理系後，才漸漸了解情緒教育的重要性，而在香港是未獲重視，因而透過開設Facebook專頁免費分享資源，教育家長。 至於樹仁大學畢業生梁恩瑜的看法相近，而她的感受更切身，畢業後有感就業狀態迷茫，曾一度看醫生接受情緒治療，惟有感單靠吃藥是治標不治本，繼而辭職並展開數年「流浪」生活；最後透過進修視覺傳意課程，找到樂趣甚至人生目標，發現原來透過遊戲設計能帶出社會議題訊息，因而設計出一款有關情緒支援的桌遊，期望令更多港人重視。她說：「我唔會判斷（過去的決定）為一種錯誤，而係成就咗今日的自己。」

Louisa開設「Ms Chan Chan情緒教育」Facebook專頁，親手製作情緒教育教材、手作及教學短片，免費分享予家長及學生。（龔嘉盛攝）

「賽馬會今生不做機械人」創夢計劃今年共有近1,000人報名參賽，當中接近50個參賽單位進入最後遴選，經評審後合共有10個單位、30位青少年得獎。其中，陳彥君（Louisa）及梁恩瑜（Yancy）分別透過「Ms Chan Chan情緒教育」及「伴您同行」參賽計劃書，成功得獎。

設專頁 向家長作情緒教育「男仔都可以喊」

Louisa是2015年中學文憑試考生，中學畢業後選擇遠赴澳洲國立大學就讀心理學系課程，今年正式畢業。她解釋選讀此科的原因是樂於助人，而心理學所涉及的情緒教育及輔導，在香港未獲重視之餘，亦發現相關資源相當昂貴。Louisa因而設立「Ms Chan Chan情緒教育」Facebook專頁，親手製作情緒教育教材、手作及教學短片，免費分享予家長及學生。

Louisa認為，包括香港社會在內，普遍華人社會比較忌諱情緒及精神疾病。（龔嘉盛攝）

推動情緒教育源於家人經歷

為何會熱衷於推動情緒教育，一部份源於Louisa大學期間的義教經驗，曾到柬埔寨小學義教的她，發現當地人民遭受很多精神創傷，例如曾經歷大屠殺、年輕婦女遭遇性暴力等，但心理及精神治療不獲重視。

另一原因，則與Louisa的兒時經歷有關，Louisa憶述：「細佬以前成日被人話曳，我曾經都唔理解佢，關係都唔係太好，後來我先開始明白。」她表示，包括香港社會在內，普遍華人社會比較忌諱情緒及精神疾病，當年一直拖延至弟弟就讀中三時才測試，最終確認患專注力失調及過度活躍症；後來發現，接受心理及精神治療，事實上有助家庭關係。

Louisa更引述研究指，在年紀越輕的時候介入作精神健康治療，效果會更加理想。她亦會透過簡化艱深的研究內容，向家長呈現及表達箇中訊息，例如性別定型課題上，Louisa會表達「男仔都可以喊」的訊息。

Yancy在修讀設計學科過程中，可套用自己的想法解決問題，有別於過往機械人般的工作內容。（龔嘉盛攝）

將自身經歷轉化並助人的包括Yancy，她設計出「伴您同行」計劃，冀透過桌遊，協助為受情緒困擾人士走出困境，曾為過來人的Yancy對受情緒困擾，更別有一番感受。

畢業後一直如機械人般工作 甚至受情緒困擾

Yancy多年前在樹仁大學社會學系畢業後，礙於家人的傳統觀念，只求穩定、高薪的職業，因此她亦曾任職零售、展覽等多個行業，雖然薪酬不錯，惟一直未能找到清晰的人生目標，有感每日如機械人般日做夜做，「會覺得唔鍾意或者無意義，自己完全可以被機械人取代。」

當時Yancy一直「死撐」，家人亦對其情緒困擾不太重視，「叫我睇開啲其實無用，如果情緒無問題根本就唔使訴苦。」她直言自己該段時間十分迷茫，最後需看精神科醫生，但仍覺藥物治療只是治標不治本。

Yancy計劃利用獲獎後的一筆資金，成立名為「玩樂癒所」的公司，開發與情緒教育相關的產品，目標是「以玩樂形式治癒心靈」。（龔嘉盛攝）

「裸辭」「流浪」挽救自己 最後修讀短期情緒病課程了解自我

Yancy最後決定「裸辭」，展開數年的「流浪」生活。在該段時間，她斷斷續續到不同地方旅行，讓自己放鬆、開眼界；同時透過就讀不同短期課程，包括與情緒病相關課程，逐漸了解自我。

兩年前Yancy決定進修，進行一些性格測試後，她發現自己原來適合讀藝術學科，最後選讀香港知專設計學院的視覺傳意高級文憑課程。開始時她只持試驗心態，經過第一學期後，發現自己「越讀越開心，忙碌之間都好開心。」修讀設計學科過程中，Yancy能套用自己的一套想法解決問題，有別於過往機械人般的工作內容。

Yancy的畢業作品是一套以社會議題、情緒支援為主的棋類桌遊，靈感是源自當年職業治療師的輔導道具，以及能套用自身經歷。Louisa及Yancy的獲獎計劃理念相近，兩人將合作透過與社福機構合作，開辦情緒教育工作坊及桌遊工作坊，推廣情緒教育。

Yancy透露，一直希望能創業，將利用獲獎後的一筆資金成立名為「玩樂癒所」的公司，開發與情緒教育相關的產品，目標是希望大眾「以玩樂形式治癒心靈」。回想過往，Yancy認為成長的每一步都很重要：「我唔會判斷（過去的決定）為一種錯誤，而係成就咗今日的自己。」