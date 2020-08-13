新冠肺炎・最新｜新增69宗多兩名印傭染疫　機動部隊男警確診

本地第三波疫情仍未受控，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增69宗確診個案，個案編號#4245至#4313。新增個案包括4宗輸入個案，65宗屬本地感染個案，當中多達33宗感染源頭未明。 荃灣張大偉僱傭中心多兩名印傭確診，個案編號#4248及#4249。至於另一名確診印傭#4159，曾入住的旺角長旺道長興大廈9樓單位，原本找不到負責人，負責人的一名家人今日確診，編號為#4264。張竹君指，由於長興大廈9樓單位無登記入住者資料，負責人亦不承認單位有出租，現時仍正了解情況料。粉嶺塘坑水務署地盤及葵涌貨櫃碼頭，則各多一宗確診。另外，今日暫時有約20宗初步個案。

本港新增69宗確診，另有約20宗初步確診。（歐嘉樂攝）

【16:57】深圳市龍崗區早前經排查發現，一個從巴西進口的急凍雞翼表面樣本，病毒檢測呈陽性。張竹君指，留意到凍肉問題，但由於凍肉是未熟的食材，煮熟食用應無問題，但建議市民要注意「當這些是『污糟』」，接觸凍肉後不要接觸眼耳口鼻，以及要洗手。

張又指，當局昨出發出新聞稿，指8月15日起由內地機場出發航班旅客，可於香港轉機。由於中國疫情已「無咩個案」，估計措施對港影響不大，而且轉機人士直接離開，不應逗留香港超過24小時。

至於有意見建議香港推「健康碼」式的識別，豁免部分社交限制措施。張竹君指，不清楚相關資料，未能評論。

庾慧玲表示，現時留醫患者中，有32人情況危殆，50人情況嚴重，775人情況穩定。（歐嘉樂攝）

【16:52】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報69宗個案，累計65人死。截至今早9時，有857名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中32人情況危殆，50人情況嚴重，775人情況穩定。負壓病床數目是1245張，使用率為 61.4%；負壓病房數目是683間，使用率為 70.9%。

過去24小時有40名病人在亞博社區治療設施留醫，11位不同原因轉到醫院治療。

新冠肺炎｜增69宗包括張大偉僱傭中心2名印傭 無源頭個案多長者

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增69宗確診個案，個案編號#4245至#4313。新增個案包括4宗輸入個案，包括兩名菲律賓籍外傭，一名埃塞俄比亞機師，曾到過非洲及巴西，另有1人印度回港。

65宗本地感染個案中，32宗與早前確診個案有關連，33宗無源頭。27宗涉家人群組或聚會。荃灣張大偉僱傭中心群組多兩名印傭確診，個案編號#4248及#4249。至於另一名確診印傭#4159，曾入住的旺角長旺道長興大廈9樓單位，原本找不到負責人，負責人的一名家人今日確診，編號為#4264。

張續指，現時仍了解長興大廈單位資料，由於入住者無登記，無外傭入住資料，負責人亦不承認單位有出租。粉嶺塘坑水務署地盤及葵涌貨櫃碼頭，各增多一宗確診。另外，今日暫時有約20宗初步個案。

新冠肺炎｜貨櫃碼頭爆疫 張竹君：或更衣室內毛巾、衣物觸碰中招

張竹君稱，確診男警個案, 早前已要求接觸者不要「周圍走」，而一同受訓的100多名機動部隊警員檢測結果呈陰性。對於貨櫃碼頭持續有爆發，張認為，貨櫃碼頭範圍大，確診者亦於不同貨櫃碼頭工作，病毒可能來自社區感染，緊密接觸，或於一同食飯或更衣時傳播。

張竹君表示，雖然初步確診個案降至20多宗，但每天有變化，難言疫情有變化。（歐嘉樂攝）

【16:13】聯合醫院發言人今日（13日）公布，一名74歲確診女病人（個案編號：1940）於今日離世。病人本身有長期病患，於7月17日因持續咳嗽及呼吸困難，入院接受治療，情況持續惡化，延至今日下午2時35分離世。至今共有65名確診病人於公立醫院離世。翻查資料，涉事患者原居於彩雲二邨豐澤樓。

新冠肺炎｜水務署粉嶺配水庫工程工地增1人染疫 至今累計5人確診

【15:41】水務署今日（13日）表示，接獲建造粉嶺塘坑3號食水配水庫工程的承建商通知，其分包商再有1名員工確診。該分包商至今累計有5人確診並正接受治療。水務署稱，上述工地包括工地辦公室已暫停運作並全面清潔及消毒。

新冠肺炎｜政府延長公務員在家工作至8.23 下周或逐步恢復服務

【15:05】政府宣布，政府僱員特別上班安排將會延長一星8月23日，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。

新冠肺炎｜屯門康和護老中心一名女院友不治 累計64人死亡

【14:58】屯門醫院一名確診2019冠狀病毒病88歲女病人（個案編號：2701）於今日離世，病人有長期病患，於7月25日因發燒入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午1時13分離世。翻查資料，女病人屬屯門康和院友。連同上述個案，至今共有64名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

新冠肺炎｜港台廣播大廈一名外判清潔女工確診 8月6日最後上班

【13:22】消息指，港台廣播大廈一名外判清潔工人確診新型肺炎，最後上班日為8月6日；其工作範圍包括廣播大樓女廁，會進行深層清潔。

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新冠肺炎｜華大火眼實驗室總指揮曹蘇傑：推薦以口咽拭子自採樣

【13:17】特區政府早前宣布推行免費自願全民檢測，又選定了位於西營盤的中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室。

華大基因香港「火眼實驗室」前線總指揮曹蘇傑昨日（12日）接受新華社訪問時指，全部檢測儀器本周內均可入場，若使用混檢方式，檢測能力可提升至每天30萬至50萬。他又指，會推薦以口咽拭子採樣，雖然需要大量醫護人員近距離接觸受檢測者，但認為樣本準確程度較高。

新冠肺炎│民政竹園北邨收咽拭子樣本 市民「靠估」採樣感迷惘

【13:13】至於竹園北邨松園樓，居民早前亦獲發咽拭子採樣套裝。有居民今日（13日）交回樣本時表示，有部分人指影片教學指引清晰，也有人認為不清楚採樣做法，要和家中長者上網搜集資料，感到迷惘；亦有指咽拭子樣本不算難卻又稱不上容易，「準唔準確都係咁，亂嚟，斷估無痛苦」。

新冠肺炎｜大同新邨居民交咽拭樣本：匙羹頂住舌 唔知啱唔啱

【13:07】民政事務總署日前（11日）宣布將擴大社區檢測計劃範圍，大同新邨大公樓居民，可於今日（13日）到附近的林百欣中心歸還檢測樣本。雖然有咽拭子操作指南，有市民坦言，自行採集樣本過程困難，更未知是否成功，需要「用匙羹頂住舌頭」，並覺得不太舒服，甚至有嘔吐感。居民希望會有專業人士協助採樣；亦有居民指雖然自行採樣順利流暢，但對是否正確，感「唔知篤得準唔準」。

【12:54】消息指，本港今日新增60多宗確診個案

新冠肺炎｜內地機場出發旅客8月15日起可經香港轉機或過境

【02:10】機場管理局宣布，由中國內地機場出發的旅客，於今年8月15日至10月15日期間，可經香港國際機場轉機或過境到其他航點，惟前往中國內地各目的地的轉機及過境服務仍然暫停。

確診大廈｜患者住所曝光 興華邨美華樓增4個案 廣華護士居名城

確診餐廳｜增41家食肆曾有患者到訪 六公館、羲和雅苑上榜

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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