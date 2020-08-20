中、小學生可透過港鐵App或網站延續學生八達通　毋須到車站辦理

尚有不足一個月，新學年即將來臨。港鐵表示，從今年起，中、小學生可透過港鐵流動應用程式，延續其個人八達通的「學生身份」，繼續享用約半價的學生乘車優惠。至於新申請學生優惠的安排，港鐵表示目前維持不變，正籌備擴展全面電子化申請系統。

現時無論是新申請，抑或延續學生八達通，都需先於網上下載申請表填寫，並取得學校蓋印，之後將表格交回港鐵車站客務中心，完成申請程序。港鐵表示，隨着科技進步，學生將可直接透過港鐵流動應用程式「MTR Mobile」或「港鐵學生乘車優惠計劃網站」，提交證明文件，延續個人八達通上的「學生身份」。港鐵指，申請獲確認後，申請人可透過八達通應用程式，繳付申請費及辦理手續，毋須前往港鐵客務中心。

不過新申請個案則無法受惠，港鐵表示，新申請的安排維持不變。港鐵又稱，現正籌備擴展全面電子化申請系統功能，以便日後讓首次申請的學生及大專院校學生，亦可透過網上系統辦理申請，及延續學生身份的手續。

港鐵預料，新安排將惠及全港約7萬名合資格的中小學校、國際學校及特殊學校的學生。港鐵商務總監楊美珍表示，希望可方便學生延續乘車優惠，免卻親身辦理手續，在疫情期間亦有助保持社交距離。