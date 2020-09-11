居屋2020| 由賣剩蔗到爭崩頭的居屋中籤史　綠白表五五開變四六比

居屋2020今（10日）開始接受申請，今期推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，共推售4,871個五九折單位。近年樓價高企，居屋吸引大批有意上車置業市民申請認購；例如去年居屋超額認購達62.4倍，整體中籤率只有1.58%。 當中白表申請者眾多，想抽中居屋可謂「難過中六合彩」，去年白表超額認購率達106.6倍，綠表申請者相對少，超額認購約18.3倍。今期居屋白表比例調高至六成，對白表申請者來說是個好消息。 然而，現時港人趨之若鶩的居屋，過往並非搶手貨。翻查過去20多年新居屋出售資料，2002年停售前最後一期居屋中籤率高達47.9%，當時綠表中籤更高達92.2%，幾近遞表即中，與現時「爭崩頭」的情況相差甚遠。

因疫情而押後申請的新一期居屋，終於在本月10日開始接受申請，四個屋苑包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，共推售4,871個五九折單位，售價介乎123萬至513萬元。近年樓價高企，不少市民視居屋為「上車」首選，居屋動輒超額認購數十倍。

▼新居屋四大屋苑實地拍攝▼

+ 10 + 10 + 10

回顧過去20年的居屋申請及推售數字，1998至2002年期間政府推出的各期居屋，中籤率（單位數目/申請數目）介乎13%至48%，與近年只有1.58%至5%的中籤率差距甚遠。而由於白表申請者眾多，如2019年居屋綠白表單位分別僅約2,435個（不包括貨尾單位），而白表申請多達26.2萬份，超額認購106.6倍，中籤率少於1%，僅0.9%，可謂「難過中六合彩」。

▼曾經滯銷 歷年居屋超額認購數據▼

以往多年，綠白表單位比例均為五五比，今期居屋白表比例首次上調至六成，對白表申請者來說是個好消息，不過中籤會否降低，還要視乎今期居屋的受歡迎程度。

「八萬五」令港人「聞居屋色變」 港府停售居屋多年

時間回到2000年前後，本港經濟環境甚差，拖累樓市及居屋市場，加上「八萬五」等政策因素，港人當時可謂「聞居屋色變」。2002年「二十四期甲」居屋僅超額認購1.1倍，中籤率高達47.9%。該期居屋三個屋苑，包括沙田愉翠苑二期、大圍嘉徑苑，以及藍田鯉安苑一期，共推售單位2,451個，惟最終僅售岀36%的單位，餘下逾2000個單位沒有售出，令政府決定此後停售居屋。

該期綠表中籤率更高達92%，近乎遞表即中，白表中籤率亦達27.8%；與去年綠、白表中籤率分別只有5.2%和0.9%相比可謂差天共地，亦反映近年樓價過高，令市民無力負擔私樓，只能蜂擁轉投居屋市場，靠運氣才能上車置業。

2002年愉翠苑二期、大圍嘉徑苑等賣剩比例高

實際上，1999年「二十一期甲」至2002年的停售前的最後的居屋「二十四期甲」，連續六期居屋都「賣剩」，未售出單位數目介乎610至3,319個之間。按比例計，「二十四期甲」愉翠苑二期、大圍嘉徑苑，以及藍田鯉安苑一期的未售出比例最高，達64%（見下圖）。

2003年至2014年間，房委會一直維持僅推售居屋貨尾（剩餘居屋）。不過，隨着樓價越來越偏離一般人的承受範圍，復售居屋的呼聲漸高。

2014年復售居屋 白表超額認購達140.9倍

終於在2014年末，復售居屋第一期開始接受申請，超額認購倍數即飆升至61.5倍，約63人爭一個單位。當中白表申請者競爭更為激烈，超額認購達140.9倍，中籤機會率只有0.7%，是自1998年以競爭最激烈的居屋計劃。

至於剛完成揀樓的居屋2019，整體超額認購62.4倍，是歷來最多，當中綠表超認購18.3倍，白表超額認購106.6倍。然而，在疫情和經濟環境轉差的情況下，居屋2019銷量不似預期，揀樓期自今年初起持續逾半年，期間因為疫情兩度暫停揀樓，雖然銷售期間所有單位全數售出，但不少抽中的幸運兒未有到場揀樓，甩底率近六成，有17個單位遭撻訂。

▼售樓書、間格及建築模型▼