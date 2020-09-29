么鳳命案女被告死因　死者胃與食道有穿孔　醫生指或與糖尿病有關

被控謀殺么鳳的家族成員朱偉坤的六旬婦人張燕琼，在懲教處拘留期間身亡，死因庭續就其死因作研訊，懲教員日前供稱，張在洗廁所時突大叫並稱肚痛，之後即被送院，屯門醫院的醫生今(29日)供稱，張被送到醫院時已沒脈搏，急救後雖然能恢復心跳，但心跳已停頓達13分鐘，院方發現她胃與食道連接位出現5厘米穿孔。醫生解釋，糖尿病可引起缺血問題，胃壁會容易穿孔，而張正是糖尿病患者。

死者張燕琼於2018年12月20日，被發現與朱偉坤倒臥在灣仔利景酒店的房間內，朱後來證實不治，張則被控謀殺，她之後一直由懲教署看管，至去年6月9日因多重器官衰竭死亡。

心跳曾停頓13分鐘

屯門醫院急症室醫生蘇仲威（音譯）指，張送院時沒反應，也沒脈搏，當時立刻替她進行急救，包括電擊心臟，後來張恢復心跳，其心跳停頓了13分鐘，而院方發現她食道與胃的交界出現破孔。蘇稱心跳停頓13分鐘或會致內臟缺氧，可致生命危險。

女死者張燕琼與么鳳家族成員朱偉坤倒臥利景酒店，朱身亡，但張獲救，張後被控謀殺，但在拘留等候審訊時身亡。(資料圖片)

胃與食道有5厘米穿孔

屯門醫院深切治療部醫生陳思敏（音譯）則指，院方曾替張進行緊急手術，並發現張的胃與食道連接位有5厘米穿孔及出血，由於其胃壁出現異常，難以補回穿孔，於是選擇切除有關位置。

陳續指，在手術後，張多個器官出現衰竭，而她對治療均沒反應，於是為病人利益著想，決定若她心臟停頓，將不會再為她急救。

糖尿病會令血管不健康

庭上證供顯示，張患有抑鬱症及糖尿病。陳解釋，糖尿病會令體內的血管不健康，或令腸胃出現缺血問題，胃壁異常及容易穿孔，腸胃出現的缺血性壞死可迅速惡化。

案件編號：CCDI517/2019