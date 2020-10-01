口罩肺炎｜網傳消防員戴黑色口罩被處罰　消防處重申須戴所派款式

近日網傳有消防員因戴黑色口罩，而遭到總隊目處罰。消防處回覆查詢時指，一名駐守青衣消防局的消防員曾在換班檢閱時，配戴一個並非由處方提供的口罩，強調人員出席檢閱時須穿着劃一裝備，又指總隊目僅作「提醒」，未有處罰。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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Facebook「公務員secrets」有帖文提及一名消防員戴了黑色口罩而受處罰，處方否認有懲處。（網上圖片）

消防總隊目只提醒 無處罰涉事隊員

Facebook專頁「公務員secrets」近日刊出帖文，稱青衣消防局有隊員因佩戴黑色口罩，而被總隊目處罰，質疑決定涉及政治打壓，「又話消防冇政治立場咁去救人？」

消防處回覆查詢時指，一名駐守青衣消防局的消防員曾在換班檢閱時，配戴一個並非由處方提供的口罩，違反消防人員出席檢閱時須穿着劃一的制服和裝備的規定。而在檢閱結束後，一名消防總隊目提醒該名消防員有關規定，該名消防員未有受到任何懲處。

消防處表示，消防人員出席檢閱時須穿着劃一裝備。（資料圖片）

消防處：戴指定口罩保障同事及同事

處方又指，要求前線同事，包括前線消防人員及救護人員等，在執勤時需配戴由部門提供的保護裝備，如外科口罩，以確保其裝備符合足夠保護水平，保障本身、同事及公眾安全。

《香港01》今年６月初報道，有消防處救護員投訴處方向前線派發一批牌子名為「ECOLADY」的內地製口罩，口罩內層布料有多個細孔及有污漬。處方在兩日後指示回收所有ECOLADY口罩，所有當值主管都要點算口罩存貨，如有任何破損、污漬、發霉都要向上級匯報。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼