涉殺么鳳後人案女被告　酒店昏迷獲救　拘留半年猝斃　裁死於自然

六旬婦人張燕琼與涼果店么鳳的家族成員朱偉坤，兩年前被發現雙雙倒臥在灣仔利景酒店的房間內，朱證實不治，張搶救成功，卻被控謀殺罪名，她在懲教署拘留等候審訊期間突死亡。死因庭就張的死因作研訊，並揭露張並無患絕症，卻有嚴重抑鬱及糖尿病，並曾向丈夫稱覺面癱。死亡前一天，她在洗廁所時稱腹痛大叫，懲教員召救護車將她送院途中已張曾心跳停頓，送院後發現其胃及食道有穿孔，搶救至翌日不治。陪審團今（30日）一致裁定張死於自然。

女死者張燕琼於2018年12 月20日，與朱偉坤被發現倒臥在灣仔利景酒店的房間，朱後來證實不治，張則被控謀殺，並於同月26日到法院提堂，之後張一直還押懲教署看管，至去年6月9日因多重器官衰竭死亡。

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曾向囚友透露覺對唔住屋企人

庭上透露，張生前患有糖尿病及抑鬱症，2017年曾出現臉癱而向中西醫求診。她2018年於利景酒店被發現後，即被送到急症室，當時她仍神智清醒，並承認服食安眠藥圖自殺。她被控並被還柙懲教署看管後，因有自殺意圖，初時被還押小欖精神病中心，並要定時作監察，後來亦轉回大欖懲教所。囚友黃曉彤則指，張曾向她透露「好難受、想死」，當時張解釋，「接受唔到件事、對唔住屋企人」，但未有講明何事「對唔住屋企人」。

死前一個月曾稱覺面癱

張的丈夫袁志威供稱，他在張還柙期間曾探望張，張未有透露有任何不適。在張去世前一個月他往探望張時，張透露覺面癱，數天後張被送院，醫生指張或是中風，或是神經線感染，張在5月底出院，醫生亦未覺她有自殺念頭。

女死者張燕琼的丈夫袁志威，每天都有出席張的死因研訊。(李慧娜攝)

腹痛被送院 途中心跳停

去年6月8日，張在廁所作清潔工作時突然大叫，懲教員見她倒地手掩著腹部及稱肚痛。懲教人員將她送到門診檢查，再召救護車將她送院，期間她的情況急轉直下，上救護車時已昏迷，心跳一度停頓。雖然在屯門醫院搶救後，恢復心跳，但其心跳停頓達13分鐘。

糖尿或致腸胃壁異常

醫生檢查後發現她胃與食道連接位出現穿孔，為她施緊急手術時更大量出血，手術後亦返魂乏術，最終在去年6月9日離世。醫生指，張的情況或與其糖尿病有關，由於糖尿病會令體內的血管不健康，或令腸胃出現缺血問題，胃壁異常及容易穿孔，腸胃出現的缺血性壞死可迅速惡化，也會致生命危險。

案件編號：CCDI517/2019