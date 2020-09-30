么鳳後人命案曾傳涉殉情　女被告謀殺罪撤　男事主死因或永成謎

六旬婦人張燕琼涉嫌謀殺涼果店么鳳的家族成員朱偉坤被控謀殺，卻在拘留等候審訊期間死亡，死因庭今（30日）裁定張死於自然。張與朱兩年前被發現倒臥在酒店，當時曾有傳二人是殉情自殺，惟警方調查後卻控告張謀殺罪，但隨著張的離世，她原面對的謀殺罪早前已獲法庭撤銷，她當日與朱在酒店發生過何事，或永遠成謎。

根據早前報道，朱偉坤與張燕琼是相識多年的小學同學，兩人後來重遇並疑譜出「黃昏戀」，張並曾在男方的公司工作。二人在2018年12月20日被發現倒臥在灣仔利景酒店房內，朱當場死亡，張則昏昏欲睡，但神智仍清醒，她曾向醫生承認曾服安眠藥企圖自殺。

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疑張曾帶牛肉刀及藥物到酒店

警方接報後亦有到酒店調查，並一度懷疑二人相約殉情，但經調查後，警方發現酒店房內的藥物、牛肉刀等，全部由張帶到現場，張亦被懷疑在男方死後，凌晨時份更新了她Facebook專頁的個人頭像，及封面照片，換成她與朱二人的合照。

當時有消息指兩人的婚外情被揭發，男方不堪壓力欲分手，女方不願斬纜，雙方相約酒店傾談期間，男方疑喝下飲品後喪命，女方之後亦服藥企圖自殺。

被控謀殺候審訊時猝斃

張燕琼最終被控以謀殺罪，並在2018年12月26日被帶到法庭提堂，及後張一直還押懲教署看管，至去年6月9日疑因器官衰竭死亡。因張在拘留期間死亡，依例需作死因研訊，並交代了她一直患有嚴重抑鬱及糖尿病，她在囚期間曾向囚人透露覺對不住家人，卻未有再說出詳情。

張死前一月曾向丈夫稱出現面癱，並曾入院，出院後突因胃及食道穿洞，大量出血，終多重器官衰竭亡。

隨著張的離逝及被撤銷謀殺罪後，與朱死亡相關的刑事調查資料，相信亦會因張案件的終結，永遠保留在其法庭檔案中，不會被公開。