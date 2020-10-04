18平方呎床位加租一成半　最新呎租過百元　貴豪宅呎租逾一倍　

社區組織協會今日（4日）公布不適切居所租金調查報告。研究發現，面積中位數僅18平方呎的床位單位，平均呎租由91.6元增至105.6元，增幅較其他私樓單位高。若單以呎租計算，床位單位的呎租，已較差估署公布私樓大型D類單位（100至159.9平方米）的呎租，高出一倍多。 調查又發現，受訪住戶的整體租金佔入息比例達39%，近半受訪者稱在過去3年曾被加租，有人曾被一次過加租最高1100元。

社協在今年9月中下旬，向不適切居所住戶進行網上問卷調查，共收集逾400份問卷。調查發現，有逾半單位缺乏基本衛生設施，雖然39%單位有廚廁，但卻同時處於同一位置，亦有四成單位無天然通風及天然光。

豪宅呎租價錢租劏房

社協對比2019年9月及2020年8月數據，發現一個面積中位數僅18平方呎的床位單位，平均呎租由91.6元增至105.6元，增幅高達15%。若以呎租計，床位的呎租，較私樓大型D類單位（100至159.9平方米）的呎租，高出一倍多。

社區組織協會今日（4日）公布不適切居所租金調查報告。（王潔恩攝）

社協指，基層變相以豪宅價錢租住劏房，不單要「與蝨同眠」，更缺乏基本生活設施。

一成住戶遭年年加租 有住戶曾一次過加1,100元

調查又發現，近半受訪者稱在過去3年曾被加租，而加租次數中位數是2次，每次加租中位數是200元。此外，亦有一成住戶在3年內，被加租3次或以上，即過了「死約」期後，他們每年都被加租。調查中，有受訪住戶曾被一次過加租最高1,100元。

租金佔入息近四成

調查亦發現，租金佔家庭收入比例直線上升，整體住戶達39%，而參考去年數字，當時整體住戶租金佔工作入息比例中位數只得29%。另外，在今年的數據中，一、二人家庭的租金佔入息比率更高達45%及50%，可見基層租戶繳付租金後，已難以支持其他日常生活開支。

社協指，受疫情影響，基層大多面臨失業或開工不足，故即使租金維持同一水平，其負擔能力都大不如前。