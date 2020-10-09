早產B小秋彥肺部出血　父母引述醫生稱須抉擇　正學習理智走每步

因心臟衰竭需在29周緊急剖腹出生的女嬰小秋彥，目前於瑪麗醫院留醫。她早前被診斷為腎衰竭，其他多個重要器官亦有衰竭。 小秋彥的父母今（9日）早透露，她的腎衰竭仍然在惡化，維持在無尿的狀態，血酸鹼度也越來越酸。她早幾天更有肺出血，醫生說她「吊命」需承受不必要的痛苦。父母感到迷惘，只能學習冷靜和理智地走好每一步。

小秋彥的父母說，她最根本的問題腎衰竭未解決，而且仍然在惡化，並變得急速。小秋彥維持在無尿的狀態，血酸鹼度也越來越酸，早幾天更有肺出血。

醫生提醒父母，人不能在沒有腎功能下生存；為小秋彥「吊命」是可行，但她需承受不必要的痛苦。現時她的情況在西醫角度仍是絕望，並希望父母作出抉擇。

父母又稱，「Buy time 」（拖延時間）是一把雙刄刀，他們仍然迷惘，但不敢怠慢，只能學習冷靜和理智地走好每一步。