新冠肺炎｜深切治療部護士助臨終病人視像通話　和家人見最後一面

本地第三波新冠肺炎疫情肆虐，大部分死者在第三波染疫，確診者年紀相比起前兩波疫情較高，多間安老院舍甚至出現爆發。公立醫院因應疫情暫停探病安排，病人臨終時，家人不能進入病房，只能透過深切治療部護士協助視像通話，有護士坦言，對相關情況感到遺憾和感觸。 有深切治療部醫生指，在疫情高峰期晚上，接二連三接收新冠肺炎病人，因怕感染家人，每次回家後需「煞停」，衝過來迎接他回家的子女。

伊院深切治療部在第一波疫情已成立特派團隊，顧問醫生吳榮耀（左）和註冊護士江啟聰是其中兩個自願舉手加入的醫護人員。（盧翊銘攝）

伊利沙伯醫院至今治理約500名新冠肺炎病人，該院深切治療部接收38人，當中有兩人離世，截至本月初仍有兩人在深切治療部留醫。第三波疫情在多間安老院舍出現爆發，伊院深切治療部主要接收60至80歲病人，許多長者本身有心血管疾病和糖尿病等長期病患，加上肺炎出現併發症，治療時須兼顧如何支援其他器官，相對年輕病人較複雜。

註冊護士江啟聰曾協助臨終病人視像通話，讓家人見病人最後一面，令他遺憾和傷心的是病人危殆時不可直接接觸最親的家人。（盧翊銘攝）

護士遺憾家屬連瞻仰遺容都不可

伊院深切治療部在第一波疫情已成立特派團隊（Designated Team），註冊護士江啟聰是其中一個自願舉手加入的醫護人員，曾照顧患有高血壓和心臟問題的六旬男病人。病人須以人工心肺機輔助，惟病情急劇惡化，在兩至三天內離世。以往病人彌留階段，家人可進入病房，讓病人在家人陪伴下，走完人生最後階段。惟疫情下因感染控制考慮不容許探病，身穿個人防護裝備的江啟聰，當時在病床旁拿着手機，朝向氣若游絲、插滿喉管的病人，透過視像通話讓已到達醫院的家人，與病人「見面」。

江啟聰表示，就連隔着玻璃見家人最後一面也不允許的情況，以往很少出現，確診病人危殆時，不可見最親的家人，甚至辭世後未能瞻仰遺容，令他最遺憾和傷心。他提醒大眾，疫情到這一刻尚未結束，要小心防範，不要因為放寬措施而心態有所鬆懈。

顧問醫生吳榮耀指，在深切治療部隔離病房處理新冠肺炎病人要用多三倍時間，抽血、注射藥物等每個程序步步為營。（盧翊銘攝）

醫生步步為營 一天會洗澡3次

顧問醫生吳榮耀指，在深切治療部隔離病房處理新冠肺炎病人要用多三倍時間，抽血、注射藥物等每個程序步步為營，以防感染病毒。最繁忙的時候，一晚約隔3小時就要接收一名病人，到凌晨4時仍然忙個不停，為求安心，自己一天會洗澡3次。他說，一旦院舍爆發，確診個案可突然急增，增加前線醫護壓力，也憂慮是否有足夠隔離病床。

就算回家後，同樣要保持警覺。吳榮耀每次打開家門後，都會伸出手「煞停」迎接他回家的子女，又會徹底消毒鞋子和地面，以防家人感染。縱使有擔心，但他不願租住酒店，認為自己有家長的責任，要在家照顧停課的子女，協助網上學習，但同時作為醫護人員，面到家庭責任有時會存在兩難局面。

吳榮耀形容，每次打開家門後，都會大叫「唔好過嚟」，並伸出手「煞停」迎接他回家的「小魔怪」。（盧翊銘攝）

終於明白任醫護母親沙士時在外住宿原因

身為人父的江啟聰在2月至7月時長租酒店，到疫情第三波已盡量回家，只會在「追更」時才住酒店。他的母親任職護理人員，曾在2003年沙士時上前線，當時他不明白母親為何要在外住宿，當年認為媽媽犧牲家庭不太值得。現在輪到自己站在前線面對疫症，終於明白母親當年為何如此選擇，「做得呢份工作，就預左要接受呢啲難關嘅挑戰，而家選擇咗喺我哋時代做呢個工作，我都願意接受。」

江啟聰母親任職護理人員，曾在沙士期間在前線工作。（圖片由受訪者提供）

若有第四波疫情，兩人表示會繼續在特派團隊工作。吳榮耀說，關注醫護人員是否有足夠支援，例如資助租住酒店，並希望第四波不會更嚴重，如市民不能齊心抗疫，醫護系統或可能失守。