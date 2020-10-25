西九性感少女換畫陸續有來？區議員：掛什麼對我不重要　見人見智

深水埗西九龍中心大型廣告外牆昨晚深夜換上新畫，出自漫畫家甘小文手筆，雖然畫風獨特，但不少眼利的人都發覺，廣告中的三名少女「肥婆四」、「哨牙珍」及「長棍」，就是模仿另一本地漫畫家林祥焜的早前的原作中性感少女的造型。 曾接獲大量家長投訴、並要求西九龍中心將林祥焜畫作下架的民建聯深水埗區議員劉佩玉指，有留意到新畫作，暫未收到投訴或居民意見，「不同畫作大家如何看都見人見智，不同人都有不同看法」。

深水埗西九龍中心大型廣告外牆昨晚深夜換上新畫，出自漫畫家甘小文手筆，引來不少人特地拍照「打卡」。(洪業銘攝)

林祥焜的作品早前遭投訴，廣告中的三名少女衣着暴露，以及影射不良意識，該區區議員劉佩玉聲稱接獲大量家長投訴要更要求廣告下架，廣告其後因颱風暫時拆下。

劉佩玉接受《香港01》訪問強調，並無特意針對個別創作者，「西九龍中心掛什麼，其實對我而言不重要，只是作為區議員為市民反映意見，我們關注的是畫上(內容)，每位創作者都有自己的創作空間，有想表達的意思，所以不是針對某一個人或創作者，如果出來的效果引起當區居民或某群組的聲音，我們就幫居民反映意見」。

而甘小文的新畫作，不少市民經過時都停下來「打卡」留念，當中市民范小姐認為畫作有趣，「之前(畫作)被指過度性感、裸露才會被下架，現在變了樣子，但衣服是一樣的，用來諷刺事件，覺得很有趣」，而何小姐認為「畫作藝術來的，每人觀點角度不同，用意不是想像般的，理解有所不同」。

專程到場支持的袁先生認為，新畫作頗漂亮：「我見到都覺得開心，成個人都精神晒！」又表示西九龍中心一向是年輕人逛街的熱點，不論是新、舊畫作，都展現到青春活力感覺，不太感覺到不良意識。

三位少女中，陳先生認為，「肥婆四」和「長棍」較特別，能夠貼近本地文化特色，但他不認為「原作」影射不良意識，「不良意識是在他腦裏面，看見甚麼都可以有不良知識，我最怕連我腦內思考甚麼，都被指是不良意識」。

早前本地漫畫家林祥焜所創作的三名衣著性感少女的大型漫畫廣告，並展示於西九龍中心外牆，其後被深水埗區議員劉佩玉抗議，她稱收到大量家長意見，認為林的畫作是影射不良意識，故要求西九龍中心將畫作下架。最終畫作因為颱風關係，暫時下架。其後在24日晚上，換上甘小文的漫畫。

林祥焜在Facebook專頁曾在透露近日「會有驚喜」，在甘小文畫作曝光後又揚言「好戲陸續有嚟」，更明示另外三幅牆畫今天晚上會緊接上架。