港大副校長｜22:1通過申作軍任命　消息：數校委指政治聯繫不重要

清華大學學者申作軍及宮鵬獲推薦為港大副校長引起師生強烈反彈,由行會成員李國章主導的港大校委會今日下午5時召開會議,歷時兩個多小時激烈討論後,最終以大比數通過二人任命,兩人明年1月上任,任期為5年。消息指,全體23名校委成員均有出席會議,幾乎一致投贊成票,各只有一票反對及一票棄權。 外界一直關注申作軍疑有「系黨委」的背景,他給校委聲明澄清並非中共黨員。據了解,大多建制派校委認為,副校長人選的政治聯繫並不重要,校長張翔則明言大學領導層卓越的學術成就(academic excellence)才是關鍵,又否認與二人相識。 早已表明反對任命的本科生代表李梓成,在會後接受傳媒訪問時眼泛淚光,坦言師生校友於制度內外奮力護校,但仍不能夠動搖「高牆」,對是次任命感到難過,為港大未來院校自主感到非常憂慮。港大學生會會長葉芷琳表示,對校委會結果感到非常失望及遺憾,形容是「宣告院校自主終結。」

由港大校長張翔領導的遴選委員會,推薦清華大學工業工程系主任申作軍及清華理學院院長宮鵬出任副校長,主責研究及學術發展。

4200師生校友聯署要求押後審議不果

其中,申作軍政治背景備受關注,自上周五( 24日)副校委任消息曝光後,清華校網立即在多處刪除原列明申為該校工業工程系「系黨委」的職銜,引起校內師生關注,兩日內有4,200名師生及校友參與學生會發起的聯署,促校方延後任命,立即展開盡即調查、公開遴選準則及要求申作軍作申面申述政治申報。

港大校委會今日傍晚五時召開會議,緊急討論兩項任命議程。約十名港大學生會成員在會議前夕到大學鈕魯詩樓外向教務長曾詠詩遞交請願信,又號召學生回校留守靜坐抗議,現場有約30多人參與。

僅本科生校委對二人任命先後投反對票及作棄權

校委會會議歷時兩個多小時,最終以大比數通過二人任命。消息指,校委會全體成員23人均有出席,深圳醫學院院長證寵茂及皮膚科專科醫生陳衍里以網上形式參與會議,申作軍及宮鵬的副校長任命均獲22票贊成通過,惟獨校委會本科生代表李梓成向申作軍任命投反對票;後者則作棄權。李事後解釋,宮鵬的學術背景尚可接受,惟校委會未有接納其建議,延後今次表決,故就此棄權。

消息指張翔首重學術成就​

校委會其中一個焦點是副校長人選的政治聯繫重要性,會上具建制背景的校委成員幾乎一面倒認為不重要,表示「無須考慮」、甚至覺得「無問題」;至少兩人認為即使副校具「黨委」身份並不重要。張翔明言,大學領導層卓越的學術成就(academic excellence)才是關鍵,而遴選程序上,已充分考慮相關範疇。

張翔是是次遴選委員會主席,有份推薦兩人出任副校長。不過,三人被揭曾於美國加州大學柏克萊分校任教。據悉,張在會上作出澄清,強調不認識兩人,並指在美國柏克萊分校任教時,僅在校園見過申作軍一次;在社交場合見過宮鵬一次。申作軍現為該校工業工程和運籌學系系主任;宮鵬則是環境科學、政策及管理系教授。

申作軍發聲明否認是中共黨員

申作軍及宮鵬在會上作書面申述,事後兩人亦透過港大發聲明。申在聲明中否認自己是中共黨員,亦非工程系「系黨委委員」,又指清華網頁資料出錯(見另稿)。而校委會主席李國章亦罕有在會後發聲明,稱校委會對有關兩位教授的相關議題的澄清表示滿意,認爲所有指控皆不成立。

不過,據悉,有校委會成員曾引述傳媒報道,指清華大學校網曾刪改申作軍為「系黨委」的黨委委員職銜:根據網頁存檔,清華於2014年及2017年曾發出公告,申兩度當選「系黨委」,質疑為何不調查兩候選人背景。李梓成亦曾在會上動議要求延後表決,先就兩人背景作盡職調查,但最終不成功。

學生會諮詢法律意見 擬推翻任命

李梓成會後接受傳媒訪問時眼泛淚光,坦言對港大「愛得深切」,師生校友在制度內外奮力護校,但仍不能夠動搖「高牆」,對校委會通過任命感到難過,為港大未來院校自主感到非常憂慮。

李梓成表示,今次副校任命被受關注,會繼續促張翔交代如何聘請管治班子。他續指,《港區國安法》條文劍指大學,惟自7月生效以來,只見港大學術自由不斷被受挑戰,從未見張翔曾作出捍衛,令人感到失望。

港大學生會會長葉芷琳表示,對校委會結果感到非常失望及遺憾,形容是「宣告院校自主終結」。她批評校委會無視4,200位師生校友聯署的聲音,表明不會接受任命,會諮詢法律意見,冀能夠推翻今次決定。

校委施文信(中)會後表示,就副校長任命經過詳盡討論,個人認同有關決定,形容是一個正確的決定。(高仲明攝)

校委施文信:必須認清「香港是中國一部分」

校委會成員、賽馬會名譽董事及前任主席施文信,在會後強調校委會就副校長任命經過詳盡討論,個人認同有關決定,形容是一個正確的決定。施多次被傳媒追問對申作軍政治背景的看法,他均不願作出評價,又未有回應如何釋除港大師生對今次任命的疑慮,僅稱香港曾經歷艱難時刻,港人必須認清「香港是中國一部分」的事實,需要學習如何接受,又指與與內地融合對港未來發展有利 (our future is tremendous working as part of China)。