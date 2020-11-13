被DQ教師可申請做非教學人員　校長：教局非趕盡殺絕　惟料無人請

繼九龍塘宣道小學一名教師因被指有計劃地散播「港獨」訊息而遭到「釘牌」後，教育局昨日(12日)再取消多一名教師資格，原因是教錯鴉片戰爭的內容，涉事為嗇色園主辦可立小學前教師。根據《教育條例》，被取消教師註冊的人士，未經常任秘書長書面准許，不得進入或逗留在任何學校。不過，局方昨日在新聞稿中特別提及，若他因需要入校擔當非教學工作，教育局會在指定條件下，「充分考慮其申請。」

有不願具名的小學校長坦言，雖然這位被DQ教師，可申請擔任非教學人員職位，但由於手續複雜，連進入校園面試都要向常秘申請，直言局方今次雖然非趕盡殺絕，但相信「佢喺呢行都係無得做。」

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教育局於一個多月內，兩度引用《教育條例》取消教師註冊，據知，昨日被「釘牌」的老師為可立小學前教師。

根據《教育條例》第72（2）條，被取消教師註冊的人士未經常任秘書長書面准許，不得進入或逗留在任何學校。 根據《教育條例》第72（2）及72（3）條，如該名教師在特定情況下需要進入或逗留在任何學校，可以書面形式向常任秘書長申請書面准許。常任秘書長將按個別情況考慮申請，並可附加其認為適當的條件。

不過，有別於上次宣道教師被「釘牌」的案例，教育局昨日(12日)特別指出，若他因需要擔當非教學工作，例如提供資訊科技或多媒體支援、舉辦或支援學校的課外活動，而需要進入學校，局方會因應其學歷、經驗、學校的監管及其他相關因素，「充分考慮」其申請。

教育局昨日再取消多一名教師資格，原因是教錯鴉片戰爭的內容，涉事為嗇色園主辦可立小學前教師。（資料圖片）

非教學人員薪酬浮動、無晉升階梯

津貼小學議會主席胡艷芬表示，學校內有不少非教學工作，包括資訊科技支援、興趣班導師及教練、不涉傳授知識的教學助理等。胡指，學校常額教師的薪酬，可按照教育局教師薪級表遞增，亦有明確的晉升階梯。相反，非教學人員則一般沒有晉升階梯，而薪酬則按市場釐定，薪金較為浮動，以教學助理為例，一般起薪點為每月1.3萬至1.5萬元，與編制教師有一定差距。根據教師薪級表，助理小學學位教師入職起薪為每月27,145元，頂薪點可達至61,415元。



她以其校為例，學校教學助理設有7個薪級點，頂薪點約兩萬多元，但學校視教學助理為培育教師的崗位，讓有意從事教育的人期間累積教學經驗、修讀教育文憑，以加入校內教師團隊，若教員沒有教師資格，則不能夠轉職為教師。

被取消資格的教師，若要獲得學校聘用，胡艷芬認為，要視乎對方是否具有特別才能、配合學校的教學需要、協助學校小朋友學習，但相信在申請入職上會較一般應徵者「麻煩」，「學校要多做多功夫」，亦不知道教育局是否容易通過審批，「學校會有多一重考慮。」

有不願具名的小學校則對聘用這類被「DQ」的教師存有疑問，例如即使可擔任「非教學人員」，但可否進入班房輔助教學等。（資料圖片）

小學校長：面試都會犯法 入職手續複雜 料無人請被DQ老師

有不願具名的小學校長則對聘用這類被「DQ」的教師存有疑問，例如即使可擔任「非教學人員」，但可否進入班房輔助教學等。不過，他認為，更重要是聘用被「DQ」教師的過程複雜，「入學校面試都可能會犯法，要同常秘申請」，但學校職位應徵者眾多，「如果十個有九個都得，點解一定要請揀佢?」他坦言，雖然教育局今次似乎非趕盡殺絕，但相信「佢係呢行都係無得做。」