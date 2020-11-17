學者倡重啟租者置其屋計劃　售全港公屋料創4萬億財富

團結香港基金今日（17日）舉行論壇，討論在疫情下如何刺激經濟，多位出席的學者都建議政府重推「租置計劃」。香港大學經濟學講座教授王于漸表示，若將全港公屋以相宜價格售予居民，預料可創造4萬億元財富，相等於現時8000億元財政結餘的數倍。香港中文大學滬港發展研究所副所長宋恩榮又指，租置計劃可解決香港財富分配不均問題。

現時納入租者置其屋計劃的39條公屋屋邨，約有4.1萬伙仍未售出，政府早前提出加快有關屋邨的貨尾單位。（資料圖片）

料能釋放4萬億元財富

王于漸表示，香港是開放型經濟，當全球都受疫情影響時，本地經濟不易靠外部恢復，故應牽動內部需求。王于漸建議，政府應重推租置計劃，以延長總體需求，將全港公屋以相宜價格售予居民，預料可創造4萬億元財富。他指，公屋租戶大多不會遷出，單位的流通性不高，將大量土地價值放在低效率的用途，變相將財富凍結。他舉例，假設公屋單位市價300萬元，若政府以150萬元出售，不單政府有庫房收入，同時亦能帶動其他經濟活動，如裝修等。假設有序推出公屋單位，每年推2.5萬伙，對樓市不會有大影響。

王于漸又建議，可向公屋輪候冊的「隊頭」人士提供租金補貼，以減輕他們的經濟負擔。

宋恩榮：解決財富不均問題

香港中文大學滬港發展研究所副所長宋恩榮亦指，現時私樓每戶約住約3人，相反公屋單位因分戶等問題，住戶則越來越少，變成2.7人，他形容做成浪費，「起幾多唔夠」。他認為，若單位以租置形式出售，可以創造價值，亦能幫助逾80萬公屋戶「上車」，解決香港財富分配不均問題。

政策分析員曾維謙指，出售公屋可以刺激經濟，建議分階段推行租置計劃，以幫助政府管控財政赤字。他又指社會不應接受用大量公共資源興建公屋，然後低效率地運用。

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺表示，租置計劃可以短期紓緩財政問題，並能提供資源做長遠的計劃，包括交通基建。