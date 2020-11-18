雷神遭北京制裁　為機場空管系統公司　政府：合約訂明要提供服務

美國國務院上月批准3項對台軍售，總值約18億美元，中方其後決定制裁洛歇馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense）和雷神（Raytheon）等對台軍售的美國企業。公民黨前立法會議員譚文豪關注，為本港民航處提供香港國際機場航空交通管理系統的雷神，其保養及維修服務會否受到影響。 運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）作出書面答覆，指民航處與雷神簽訂的合約均附有條款，供應商須根據合約要求提供器材及服務，當局會繼續與供應商保持密切溝通，而港府其他政策局或部門並沒有與上述3間公司簽訂合約。

現時香港國際機場航空交通管理系統由雷神（Raytheon）提供服務。（資料圖片）

運房局書面答覆表示，民航處的航空交通管理系統由雷神公司提供，而該處目前並沒有任何與波音防務及洛歇馬丁公司的合約安排。民航處的航管系統的採購工作嚴格遵守適用於所有政府部門的採購規例，而與相關供應商簽訂的合約均附有條款，供應商須根據合約要求提供民用航空所需的器材及服務。由於航管系統維修保養合約的內容涉及商業敏感資料，當局不會向第三方披露細節。

運房局又指出，在航空方面，政府會密切留意與香港國際機場運作有關的發展，並會適時檢視相應策略及安排，以確保航空安全及航管系統維修保養工作不受影響，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。