新冠肺炎｜旺角利民大廈確診7住戶分租床位　毗鄰大廈患者曾召妓

本港新冠肺炎疫情持續，本港近日有7名患者住在旺角利民大廈，包括5名男子和2名女子，年齡介乎32至64歲。據了解，昨日（24日）有確診者曾承認於建興大廈光顧鳳樓，被問到毗鄰的利民大廈是否亦有鳳姐進駐，食物及衞生局局長陳肇始未有回應。記者今日到過大廈視察，發現大廈單位大多是劏房。樓下管理員透露，該7名確診者共存同一個單位，分租床位。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增80宗確診個案，當中包括69宗本地個案。患者包括39名男子和41名女子，年齡介乎2個月至88歲。有59宗本地個案與早前個案相關，其中跳舞群組再新增54名患者，累計已有187人確診。

6名住戶被列入跳舞群組

翻查衞生防護中心資料，本港近日有7名患者住在旺角利民大廈。最先確診的是64歲家庭主婦（第5512宗個案），感染源頭不明，於本月17日發病，20日確診。其後有6名住戶於21至23日先後確診，均屬於跳舞群組，患者分別為45歲男子（第5533宗個案）、35歲女子（第5588宗個案）、38歲男子（第5660宗個案）、32歲男子（第5662宗個案）、51歲男子（第5665宗個案）和34歲男子（第5666宗個案）。

《香港01》揭發昨日（24日）確診的35歲源頭不明男患者（第5631宗個案）向衞生署承認，於本月8日曾到旺角建興大廈光顧鳳樓，惟確診男子報稱忘記曾到訪的樓層及單位，最終署方未能找到該名鳳姐。被問到毗鄰的利民大廈是否亦有鳳姐進駐、是否需要全幢居民接受檢測等，食物及衞生局局長陳肇始未有回應。

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記者今日到過利民大廈視察，發現大廈單位大多是劏房。樓下管理員透露，該7名確診者共存同一個單位，但不是劏房，只是分租床位，「租上租」。但他們一早已經遭衞生署帶走檢疫，「喺醫院（檢疫中心）先發病，唔喺呢度。」衞生防護中心早前已派人清潔，明日亦會再來。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼