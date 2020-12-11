白田社區檢測中心今啟用　市民料明年中有疫苗：一月前唔會放鬆

本地新冠肺炎第四波疫情持續，昨日（10日）增112宗確診個案。政府本周再增設5間社區檢測中心，當中位於深水埗白田社區會堂檢測中心，於今日（11日）啟用。 有排隊檢測的市民預料今個月疫情仍不會結束，冬至飯只能在家慶祝，並認為本港最快數個月才有疫苗。亦有市民指，若檢測結果為陰性，將會回鄉探親及避疫。

深水埗白田社區會堂檢測中心今日早上10時無人排隊，預約市民直接進入中心即可檢測。其後11時，才短暫出現約5至10人的人龍。但有區外市民向記者反映，網上地圖如Google Map的位置錯誤，同時中心外的指引不清晰，令他們花費時間尋路。

數十宗個案與外地相比「小巫見大巫」

於白田一帶居住的王先生指，接下來的冬至飯或聖誕節慶祝，有機會與長者接觸，故為了保護他們而決定檢測。「後生中咗冇乜嘢，老人家同長期病患我係比較擔心。」

他續指，現時大家的目標是個案清零及與內地通關，認為政府需封關堵截源頭。「如果唔諗住同內地接返，其實幾十宗一百宗，小巫見大巫啦，比起其他世界任何地方，其實我哋而家好平常啫。」

他預料今個月疫情仍不會結束，冬至飯只能在家慶祝，並認為本港最快數個月後，即明年第二季才有疫苗。「一月之前我諗政府放鬆機會唔大。」

有沙田居民跨區到白田檢測

居於沙田顯徑邨的王先生指，最近所住大廈有兩人確診「啲菌好勁」，對此感到非常擔心。而公司亦要求獲陰性報告，才可恢復上班，因此跨區到白田作檢測。問到為何不選擇非預約排隊，他形容檢測中心為高危區，「非預約？唔好啦，唔知walk in有幾多人，又唔知等幾耐，呢啲高危區。」

疫下公司縮人手盼回鄉避疫

於附近居住的王女士直言疫情嚴重「驚得濟」，感到擔心而前來排隊非預約檢測。她指，若檢測結果為陰性，將會到家鄉住一段時間。「而家出面咁危險，返內地探下親都好。」她又指，現時疫下公司縮短人手，沒有工作，故選擇回鄉探親和遊玩。

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朋友確診檢測求安心

居於荃灣、退休的陳女士指，荃灣附近的檢測中心預約已滿，只能選擇相對上最近的白田社區檢測中心。問到為何急切做檢測，她表示一名朋友於昨日確診，雖然不是緊密接觸者，亦不是跳舞群組，對上一次見面在兩周前，但仍渴望檢測求安心。