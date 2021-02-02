5社福機構高薪王曝光　聖公會福利協會總幹事淨薪高過社署副署長

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-02 10:00

整筆撥款津助制度推行20載，一直遭社福界詬病。《香港01》記者翻查近80間機構2019/2020年「最高三層職員薪酬檢討報告」，發現有5間機構最高層人員總年薪逾200萬元，當中香港聖公會福利協會最高層人員，即總幹事李正儀去年年薪更達312萬元，扣除公積金、非現金福利，仍達281萬元，比首長級公務員D3級、社署副署長還,要略高。 另外，元朗大會堂去年因財困，被爆出曾提議要員工自願「捐薪」，文件披露最高層人員年薪達229萬；亦有機構向高層發放逾30萬元現津貼。工會批評，社福界中多年「肥上瘦下」的情況未改善，不少機構以人數多、服務多為高層高薪作「辯解」，但認為準則不明確。

香港聖公會福利協會總幹事李正儀。（網上圖片）

社署副署長首長級D3級頂薪22.76萬

根據規定，每年獲資助1,000萬元或以上，或資助額佔營運收入至少50%的機構，每年需向社署提交《最高三層職員薪酬檢討報告》。



在眾多社福機構中，香港聖公會福利協會有限公司總幹事李正儀繼續「稱霸」，過去一年連同公積金、非現金福利等，年薪達312萬元，為社福界之冠，當中77%、240萬元由公帑支付。

在扣除公積金等項目後，淨年薪亦有約281萬元，即平均每月領23.41萬元，比較公務員薪級表，較首長級公務員D3級（頂薪22.76萬元）、社署副署長每月高出約6,500元。

社署副署長為苜長級D3級，薪金不及個別社福機構掌管人員。（資料圖片／黃偉民攝）

元朗大會堂管理委員會要員工捐薪 最高層年薪229萬

另外，亦有4間社福機構最高層人員，年薪突破200萬，包括去年為改善財困，曾爆出叫員工「自願」捐薪事件的元朗大會堂管理委員會有限公司，最高層人員年薪達229萬，當中66%由公帑支付，淨年薪為219萬。至於香港明愛最高層人員年薪亦達228萬；東華三院最高層人員年薪達202萬，淨年薪為161萬；香港耆康老人福利會最高層人員年薪為201萬，淨年薪約176萬。

值得注意的是，5間機構規模不同，東華三院去年獲社署資助14.5億元；聖公會福利協會獲批8.15億元；香港明愛去年獲社署資助11.8億元；香港耆康老人福利會獲資助3.6億元；而元朗大會堂是當中獲得最少，僅得3,294萬元，但其最高層人員領取近229萬元薪金，相等於政府撥款7％。

元朗大會堂管理委員會去年要員工捐薪，但原來最高層年薪達229萬元。（元朗大會堂網頁圖片）

聖公會福利協會回覆指，所有員工薪級的制定均會參考「整筆過撥款」指引，並按市場人力供求、職位所需之能力、專業技術、責任和工作範疇等作出考慮，且由董事會按既定程序及作出審批，所有員工2019/2020年度薪酬調整乃公務員調整的百分比調整，即首長級和高層薪金增幅為4.75%，而中層和低層薪金增幅為5.26%。

元朗大會堂管理委員會有限公司、香港明愛、東華三院及香港耆康老人福利會，截至昨晚（1日）截稿前未有回覆。

東華三院。（資料圖片）

東華高層領30.4萬元津貼

另外，《香港01》記者發現至少有4間機構向最高層人員發放逾10萬元現金津貼，包括雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會、扶康會、香港防癆心臟及胸病協會及東華三院，當中以東華三院的金額最多，達30.4萬元。

工會：社福界「肥上瘦下」情況未改善

社會福利機構員工會總幹事邱智恆表示，參考非政府機構一般職位之薪級表，30萬元足以支付一名社會工作助理（SWA）年薪。他直斥現金津貼的制度不透明，「前線不一定會有」，加上發放準則、名目亦未必相同。他認為，社福界中多年「肥上瘦下」的情況未改善，不少機構以人數多、服務多為高層高薪作「辯解」，但準則不明確，難以說服公眾，而元朗大會堂的例子更是離譜。

社會福利機構員工會理事長邱智恆。（資料圖片／黃雅盈攝）

檢討小組料今年第一季交建議

優化整筆撥款津助制度檢討專責小組成員、社總外務副會長張志偉指，最高層人員高薪「跟足point」是近年趨勢，前線職員則相反，「就算不是肥上，都明顯是瘦下」。檢討小組自2017年起成立，他透露按最新時間表，最終建議將於今年第一季出爐，並於第二季交至立法會討論。