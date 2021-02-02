北角嘉頤護老院遭加租結業　社署研酌情允許買位院友回家暫住

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-02 20:00

新冠肺炎疫情影響下，安老院舍禁止家屬探訪。於北角的嘉頤護老中心被業主加租逾倍，需要在3月底正式結業，79位院友受影響，需於2月底前遷出。

勞福局副局長何啟明先生及社會福利署的相關官員，今日（2日）與立法會議員會面時透露署方會因應今次事件的特殊性質，研究可否為暫時回家居住的院友提供酌情優先派位安排。

長者倘離開買位院舍須重新排隊 社署研酌情處理

立法會議員張國鈞、梁志祥及民建聯灣仔支部副主席周潔冰，今日約見勞福局副局長何啟明先生，以及社會福利署的相關官員反映院友家屬訴求。社署代表於會面上稱，知悉有部份買位院友因不滿社署提供的新宿位，希望先回家暫住或租住私家院舍，以等候心儀院舍。惟社署表示，現行制度下若長者一旦離開買位院舍，需要重新排隊，但署方會因應今次事件的特殊性質，研究可否為暫時回家居住的院友提供酌情優先派位安排。

社署指，將受影響的79位院友按照不同類別分成三批以作出跟進，包括40位屬於買位類別的院友，已全數由社工作跟進；17位使用「長者院舍住宿照顧服務券」院友，由於屬於「錢跟人走」，可按自己心水選擇搬往其他院舍入住，亦有社工跟進有需要的院友；至於剩下的22位入住私營宿位的住客，若有需要亦可找社工協助。

家屬早前開記者會，指於1月獲院舍通知，因被業主加租須結業，要求他們於2月底前遷出。（資料圖片）

嘉頤護老中心早前接受查詢時指，早前收到業主通知大幅加租逾倍。管理團隊曾與業主磋商，表示願意接受加租七成，希望達成續租協議，惟業主堅持加租逾倍的幅度。嘉頤護老中心表示由於無法負擔租金，亦不欲大幅增加收費，將成本轉嫁予各院友和家屬。故此無奈將於3月底正式結業。

至於院友家屬曾揣測嘉頤護老中心的業主或因參加政府的公帑購置物業作社福設施計劃，故大幅加租逼走院舍收回單位出售。社署回覆指．計劃不包括購置處所作安老院之用。