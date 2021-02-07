觀塘「裕民里」4月開幕　15個商戶遷入復業　市建局提供6個月免租

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-07 11:09

觀塘市中心為市建局最大型的重建項目，共分五期發展，當中第二、三發展區的工程已完成。市建局早前已宣布，第五發展區構築物部份經營者會回遷到商場內的「裕民里」復業。 市建局行政總監韋志成今日（7日）發表網誌，指疫情帶來的經濟挑戰，故市建局將從3月與回遷戶簽訂租約起計，提供為期6個月的免租安排，直至8月底。

市建局指，「裕民里」店面兩側，將加上昔日裕民坊的舊照片作為裝飾，以展現舊觀塘的風貌，。市建局圖片）

15名回遷戶正籌備復業

韋志成指，項目內的商場，連同預留予第五發展區構築物經營者回遷復業的「裕民里」，正驗收裝修工程及試運機電設施，預計在今年4月開幕。他表示，15個選擇從裕民坊的構築物搬入新商場的回遷戶，正籌備復業。

提供為期6個月租金寬減

韋志成又指，疫情帶來的經濟挑戰，故市建局將從3月與回遷戶簽訂租約起計，提供為期6個月的免租安排，直至8月底。因此，回遷戶在9月開始，才需要支付租約訂下的租金。

韋續指，由於回遷戶主要提供雜貨、家品、小食和飲品等價錢大眾化的商品和服務，相較商場內其他較大型的超市、零售和食肆，他們的店舖租金佔營業總額比例會較高。因此，市建局將為回遷戶提供50%的管理費寬減，為期三年。

此外，根據市建局早前向構築物經營者提供的「遷置安排」，選擇在「裕民里」的預留店舖繼續經營的商戶，將以市值租金或應課差餉租值的一半為基準，享受優惠租金，為期三年。

小販市集、公共運輸交匯處料2個月後投入運作

另外，重建項目內涉及約110檔持牌固定攤檔小販。韋志成說，預計新的永久市集市集將在4月份，與第二、三發展區的商場及「裕民里」同步投入服務。

他形容，約兩個多月後，新建的商場、小販市集，以及一個全港面積最大之一的有蓋公共運輸交匯處，便會投入運作。