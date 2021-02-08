新冠疫苗｜澳門明起開始接種　倘副作用致傷殘死亡　最高賠100萬

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-08 19:17

澳門明天起可以接種新冠肺炎疫苗，今日（8日）起可以開始預約，首階段可優先接種疫苗為前線抗疫人員、高職業暴露人群及需要前往流行地區的人士。而第二階段會開放予其他澳門居民接種，明天起亦可預約，將在2月22日後開始接種。澳門早前獲得10萬劑中國國藥集團生產的新冠肺炎滅活疫苗，並限制接種國藥疫苗人士需為18至60歲。

圖為12月25日由新華社發布的照片，相中是北京生物製品研究所有限責任公司一個廠房內，已包裝好的國藥疫苗。（AP）

澳門今日起讓第一階段優先接種疫苗的人士，開始預約接種疫苗，並在明早9時開始接種，首批合資格人士包括前線抗疫人員、高職業暴露人群及需要前往流行地區的人士。其餘澳門居民亦可以明天中午起預約，最快2月22日開始接種。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，會視乎首兩個階段的接種情況及疫苗數量，再擴大至為外地僱員和所有在澳門逗留的非澳門居民接種疫苗，但要收費每劑250元。

港大深圳醫院院長盧寵茂早前率先接種內地的國藥疫苗，醫護為他打針時舉拇指示好。（香港大學深圳醫院提供圖片）

澳門政府為接種人士買保險 最高保額100萬元

澳門政府亦為接種疫苗人士購買保險，若在接種疫苗後出現不良反應或副作用而引致身故或完全及永久傷殘，每人最高保額為100萬元，70歲以上人士保額減半，而保障期為接種後90天內。澳門衛生局亦會負責所有因接種疫苗後出現的不良反應或副作用的醫療服務。

預約接種疫苗時，需要先閱讀《接種新型冠狀病毒疫苗知情同意書》並同意。該同意書上列明，疫苗研發時間短，長期效力和安全性仍有待進一步證實，亦有極少數人會出現嚴重過敏反應，接種後應在接種站休息最少30分鐘才離開。而澳門限制接種國藥疫苗人士需為18至60歲，而 所有16歲以上人士可接種BioNTech mRNA 疫苗。

澳門限制接種國藥疫苗人士需為18至60歲，而 所有16歲以上人士可接種BioNTech mRNA 疫苗。（盧翊銘攝/資料圖片）

孕婦、發熱性疾病、急性疾病患者暫緩接種

在澳門預約接種疫苗前需同意的《接種新型冠狀病毒疫苗知情同意書》中亦有列明，患有發熱性疾病或其他急性疾病者以及慢性病急性發作者須暫緩接種或由醫務人員評估後才可接種；又建議孕婦暫緩接種，並提醒計劃懷孕婦女推遲懷孕計劃至接種第2劑疫苗後的兩個月。

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