財政預算案｜歷史性2千億赤字儲備縮水　4張圖睇政府身家仲有幾多

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-24 16:31

【財政預算案2021／電子消費券／股票印花稅】財政司司長陳茂波今日（24日）宣讀最新一份《財政預算案》。然而，在新冠肺炎疫情持續影響本港的情況下，《財政預算案》紓困措施竟大減，包括未全民「派錢」、薪俸稅及個人入息稅寬減額上限由2萬減至1萬元等。 雖然「派糖」大縮水，但政府指由於推出逆周期財政措施和經常性開支持續上升，今年錄得歷來最高赤字，達到2,576億元，並預計2022/23至2025/26年度，連續四年錄赤字。 然而，財政赤字實際上只反映政府個別年份的收支情況，會影響政府財政儲備的結餘，但不代表庫房就此耗盡。2020/21年度，港府財政儲備9,027億元，而這筆儲備又會存放於4.5萬億元的外匯基金，後者即港府的總資產。

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赤字2,576億元 歷來最高

肺炎疫情的陰霾下，財政司司長陳茂波連續兩年交出赤字預算案。陳茂波指，政府合共投入接近3,000億元提供支援，冀能發揮穩經濟、紓民困的作用，2020/21年度財政錄得赤字2,576億元，屬歷來最高。

財政儲備9,027億 約13個月政府開支

實際上，財政赤字或盈餘，即一個財政年度中，政府收入與政府開支的差額，只反映政府在該年度的收支情況。連續兩年預算案「見紅」，政府財政儲備由2019/20年度的11,331億元，減少2304億至2020/21年度的9,027億元，後者相當於13個月政府開支。財爺另預計，2021/22年度，政府財政儲備再減至8,011億元。

具體來看，港府財政儲備共有九大部份，包括政府一般收入帳目，以及八個有指定用途的基金，分別為基本工程儲備基金、土地基金（未來基金主要部份）、公務員退休金儲備基金、獎券基金、創新及科技基金、基本投資基金、貸款基金及賑災基金。

政府全副身家：4.5萬億外匯基金

政府進一步將財政儲備及其他資產存放於外匯基金，由金管局管理及投資賺取回報「錢搵錢」。截至2020年底，外匯基金資產總值達到4.5萬億港元，這才是港府的資產總值。

外匯基金可大致分為三大部份，分別為貨幣基礎（2.1萬億元，佔外匯基金總資產約47%）、財政儲備與政府及法定組織存款（包括相關負債，1.7萬億元，佔比約34%）、基金的累計盈餘及重估儲備（6,103億元，佔比約19%）。

雖然外匯基金中的貨幣基礎及有特別用途的基金不可隨意動用，但社會上一直有聲音要求將部份盈餘回撥用作公共開支，解決長遠民生問題。

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基金、儲備間能否轉撥？19/20年度的《預算案》中，陳茂波就曾將獨立在財政儲備以外、存放在外匯基金的824億元房屋儲備金，分四年回撥至一般收入帳目，確保未來幾年的預算均有盈餘。他當時解釋，房委會未來幾年的預測結餘均超過400億元，不需要動用儲備金；同時社會上又有意見認為，房屋儲備金獨立於財政儲備之外，未能全面反映政府財政狀況，因而回撥到財政儲備。

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而這筆房屋儲備金實際上又是上一任財爺曾俊華轉撥基金的結果。2014年，曾俊華利用政府財政儲備在外匯基金中的投資收益成立房屋儲備金，以支持公營房屋發展及相關基建，變相減少了政府當年的分紅，縮少一般收入帳目結餘。