新冠肺炎．最新｜11萬人預約打復必泰　六旬翁接種後當場中風

撰文： 張嘉敏 王潔恩 鄧穎琳 黃金棋 李恩慈 馬煒傑 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-16 23:20

【疫苗接種／BioNTech復必泰／科興】新冠肺炎疫情出現第五波徵兆，衞生署今日（16日）公布新增18宗確診個案，至今本港個案累計11,330宗。新增個案當中5宗為輸入個案。2宗為源頭不明的本地個案，包括一名美國駐香港總領事館人員，及一名在中環滙豐總行大廈27樓IKAS International工作的資訊科技工程師。其餘11宗與本地個案有流行病學關連，包括警方公布的刑事部38歲男督察，他住何文田督察級警察宿舍C座，同住址另有3宗確診。另外，今日有超過10宗初步確診個案。

接種新冠疫苗進度緩慢，政府昨日宣布擴大疫苗接種優先組別範圍，30至59歲人士、家庭傭工和年滿16歲而在外求學的港生，今日（16日）早上9時起可以預約接種，預料涵蓋人口逾550萬，扣除已預約的50萬，尚餘500萬人可爭奪餘下約70萬個接種名額。現時抵港的德國復必泰及內地科興疫苗共有230萬劑，可供115萬人接種，

▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【22:51】政府公布今日有23,200名市接種新冠疫苗，當中13,000人於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，較種接第一劑科興疫苗的10,200名市民為多。目前累計約229,300名市民已接種第一劑疫苗。今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為75%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為93%。

政府今日起將預約接種疫苗的年齡限制降至30歲，家庭傭工及到外地升學留學生都可預約。政府公布截至今晚8時的過去24小時，約30,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約113,200名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，較首日開放預約錄得91,200人報名，多出2萬人。

而在昨日（15日）共有 11人在接種疫苗後送院，其中9宗已經出院，2宗留院觀察。其中一名61歲男子到荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現中風情況，被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後，留院觀察；一名35歲女子到香港中文大學醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應，被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後，留院觀察。

【22:00】一名在中環滙豐總行大廈27樓IKAS International工作的資訊科技工程師確診，他沒有與之前兩名患者接觸過，列源頭不明個案。衞生署衞生防護中心總監林文健醫生昨日已預告，若該資訊科技工程師確診，會向全座滙豐總行大廈發出強制檢測令，要求在本月2日至15日曾身處大廈內2小時以上人士前往進行病毒檢測。滙豐今日發出內部通訊，明起關閉總行大廈，直至另行公布，員工需前往檢測。

滙豐發言人確認周二晚發布的內部通訊。

DSE 2021｜消息：核心科開考期間擬全港中學停面授 加開課室分流

【20:42】中學文憑試在疫情陰霾下月底開考，學界關注試場一旦爆疫的應變安排。消息指，教育局與中學校長團體會面上周會面討論，當局為確保四大核心科順利開考，考慮全港中學暫停面授約一周，減少禮堂應考的人數，騰出多個課室作為試場，每班房約12至15個座位，以減低考生染疫風險。



不過，有中學校長認為，檢疫安排有醫學根據，當局應先釐清若考場出現確診個案，同場全部師生是否被列為緊密接觸者須隔離，否則強制全港學校停課一周，會有礙教學進度。

竹篙灣檢疫人數增 檢疫者︰有人打開門做瑜伽、開窗飲酒聊天

【19:05】新冠肺炎疫情反覆，Ursus Fitness健身群組更出現大爆發，至今累計122人染疫。該群組目前已有750名密切接觸者要檢疫。



最近有不少Ursus Fitness群組的密切接觸者，需要到各區檢疫中心隔離。有在竹篙灣檢疫的市民投訴表示，留意到檢疫中心內，不時有檢疫人士開門或開窗，有人甚至會開門做瑜伽，亦有人開窗飲酒、與對面的住客脫口罩大聲聊天，甚至有檢疫人士嘗圖走出房間。



該投訴人指，雖然曾向當局投訴相關情況，但可能要等數小時後，才有人處理，甚至勸阻無效。她批評，近日檢疫人數大增，但職員人手不足，只能靠檢疫人士自律，「但奈何有人自律性較低。」

港大研究揭抗麻風藥可治新冠肺炎 降九成肺病毒量

【18:5】港大微生物學系及生物醫學學院，聯同美國多間大學，透過倉鼠實驗研究發現抗麻風藥物「氯法齊明」有效治療新冠肺炎。港大微生物學系臨床助理教授陳福和稱，當倉鼠被供毒後，連續三天服用氯法齊明，其肺部的病毒量與安慰劑組相差10至100倍，（即減低90%至99%）；當倉鼠同時服氯法齊明及現時用於治療新冠肺炎的抗病毒藥「瑞德西韋」，其肺部的病毒量與安慰劑組更相差100至150倍，（即減低99%以上）。

團隊表示，瑞德西韋既昂貴且供應有限，而氯法齊明安全、廉價、易於製造，並可作藥丸口服，可紓緩瑞德西韋供應緊張的情況。

港大微生物學系及生物醫學學院，聯同美國多間大學研究，經倉鼠實驗發現抗麻風藥物「氯法齊明」有針對新冠肺炎的抗病毒活性。（港大提供）

界限街體育館疫苗接種中心下午接種疫苗市民人數並不多，到場市民不需排隊，登記個人資料或安心出行便可進入接種疫苗。（馬煒傑攝）

復必泰｜有人疑打針後不適 市民稱不影響信心：幾個醫生都打呢隻

【18:50】疫苗接種計劃繼續進行，今日（16日）新增12間疫苗接種中心為市民接種BioNTech 復必泰疫苗。旺角界限街體育館的接種中心，一名女子於今早懷疑接種復必泰疫苗後感不適，需由救護車送院。

記者下午到現場觀察，到場接種疫苗的市民並不多，有市民得知今早有人送院後坦言「小小驚」，但大部份接種者都表示不太擔心。有接種者表明，對復必泰疫苗抱更大信心，因為「幾個醫生都打呢隻」。

41校網九龍塘官立小學疑爆疫 累計3學生確診1學生初步確診

【16:23】41校網九龍塘官立小學多2名學生由初步確診轉為確診，分別讀小五及小六，連同一名12歲住將軍澳康盛花園2座的小六學生，累計3名學生確診。尚有一名學生初步確診。

新增18宗確診2宗源頭不明包括美領事人員 何文田警察宿舍4人確診

【14:05】衞生署衞生防護中心公布，正調查18宗新增確診個案，至今本港個案累計11 330宗（包括11 329宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案其中5宗為輸入個案，兩宗為源頭不明的本地個案，其餘11宗與本地個案有流行病學關連。

第一宗源頭不明個案涉及一名41歲女病人（個案編號：11319）。她沒有病徵，於3月15日根據舊山頂道指明「受限區域」的限制與檢測宣告，接受檢測，同日確診。病人為一名美國駐香港總領事館人員，最後上班日期為3月12日。

第二宗源頭不明個案涉及一名38歲男病人（個案編號：11323）。他於3月10日出現流鼻水病徵，3月14日遞交樣本，其後確診。病人為一名資訊科技工程師，最後上班日期為3月15日。

強制檢測｜港府抽查西營盤高士台一座住戶 1人違強制檢測公告

【13:53】西營盤健身中心URSUS Fitness群組大爆發。西區民政事務處今早（16日）聯同香港海關、西區警區和醫療輔助隊，在西營盤高士台第一座，要求住戶出示檢測證明。抽查行動中，發現1人違反強制檢測公告。港府警告，若該住戶再不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

崔俊明建議政府考慮採購強生疫苗 指數據更齊全 只需接種一劑

【13:50】歐洲多國有人接種阿斯利康疫苗後出現血栓塞，本港亦有採購該款牛津-阿斯利康疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（16日）於港台節目《千禧年代》指出，接種疫苗導致血栓情況的機會不大。



對於政府擬採購第4款疫苗，他建議當局可考慮採購強生藥廠研發的疫苗，又指該疫苗只需接種一劑，並有更齊全的數據。

置地Zuma12日內8客光顧後確診現已關閉 防護中心疑漏報確診餐廳

【13:45】近日來自中上環的URSUS Fitness健身群組出現多個確診個案，波及多家公司，甚至附近商場、餐廳。曾獲餐飲指南 《Miele Guide》選為「亞洲20大最佳餐廳」之一的日式餐廳Zuma，昨晚（15日）於社交網站帳號指出，食肆接獲港府通知，一共有8名顧客，曾於2月26日及27日，以及本月2日、5日及9日光顧。



惟記者翻查資料，衞生防護中心在每日更新的「確診/疑似個案疫廈名單」當中，由2月底至昨日（3月15日）多日來的資料，均未發現Zuma餐廳「榜上有名」，衞生防護中心疑似漏報。

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新冠疫苗｜01實測網上約打針需等18分鐘 養和醫院復必泰預約額滿

【13:38】01記者今日實測預約系統，大約等待18分鐘便可進入系統。相較而言，復必泰仍然更較受歡迎，不少接種中心多個日子已經爆滿，其中跑馬地山村道2號的養和醫院社區疫苗接種中心，3月19日至4月3日的預約名額已全部爆滿，至於黃大仙彩虹道、界限街體育館等接種中心則仍然有不少空位可供預約打針。



至於接種科興疫苗的醫管局轄下選定診所，預約名額同樣已經全部額滿；不過另外8間接種科興的社區疫苗中心，則全部都有空位可供預約。

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優先組別增加16歲以上的在香港外就讀的學生，及家庭傭工。另外亦新增不屬於優先接種疫苗組別的30歲或以上人士（網站截圖 ）

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

【13:04】消息指，本港今日新增約20宗確診個案，大部份是有關連，亦有部份為輸入個案。政府今日不設疫情記者會。另外，4人限聚令、食肆晚市堂食4人等社交距離措施於本周三（17日）屆滿，據悉政府將延長兩周至本月31日。

外傭納接種疫苗優先群組 團體指資訊不足 憂僱主施壓下接種

【11:06】政府擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，增加兩個組別，包括在香港以外就讀的16歲或以上學生及家庭傭工共550萬人，並將年齡組別由60歲以上可接種擴大至30歲以上。外勞事工中心社區關係主任唐曉昕今日（16日）於港台節目《千禧年代》表示，外傭接觸到的疫苗資訊不足，並擔心僱主會要求外傭接種，令他們會於受壓力下接種。

【09:33】政府昨日（15日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午九時起限制在中西區指明「受限區域」（即中西區聖士提反里1-2號金鳳閣、巴丙頓道1號興華大廈A座及M座）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。



此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於3月2日至15日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於3月17日或之前接受強制檢測。相關執法行動於上午約9時完成，發現有9人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

聶德權：擴疫苗接種至30歲增工作人口 稱疫情一波未平一波又起

【09:13】新冠疫苗接種計劃展開，政府日前宣布擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，並增加兩個組別，包括30至59歲人士、在香港以外就讀的16歲或以上學生及家庭傭工共550萬人。公務員事務局局長聶德權今日（16日）於港台節目《千禧年代》上說，於平衡需求及供應後擴大組別，亦涵蓋多工作人口，而於已接種首劑20萬名市民中有41%為30至59歲人士，指於行政上更方便。



近日有多宗接種疫苗後異常事故，聶德權指衞生署發出的接種指引，與醫生臨床判斷可雙管齊下，呼籲市民若對接種疫苗有疑問，應向醫生查詢。

【07:30】政府發聲明，指已完成西營盤受限區域（即西營盤薄扶林道36-46號萬林閣、第三街100-106號真光大廈、高街99號蔚峰及西邊街19-29號永祥大廈）強制檢測行動，約470名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約350戶，約65戶沒人應門。

【07:01】政府發聲明，指已完成中西區受限區域（中西區聖士提反里1-2號金鳳閣、巴丙頓道1號興華大廈A座及M座）強制檢測行動，截至凌晨二時，約240名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約220戶，約45戶沒人應門。

▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼3.15中西區封區強制檢測▼

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確診大廈食肆｜海港城COVA等7店上榜 URSUS群組少年訪女子俱樂部

【01:02】本港新冠肺炎疫情反覆，周一（15日）新增30宗確診個案，西營盤健身中心URSUS Fitness群組亦繼續大，周一有13宗新增個案屬該群組。衞生防護中心周一晚上公布患者行蹤，當中不少URSUS Fitness群組確診者居於中半山豪宅或高尚住宅，包括地利根德閣第1座、尖沙嘴Grand Austin 3座等。

確診者到訪過的食肆方面，有7間食肆新上榜，包括海港城COVA Ristorante & Caffe及Reserva Ibérica Tapas Bar & Café。另外，一名屬URSUS Fitness群組的17歲確診少年曾到訪過半山舊山頂道的「女子俱樂部」（Ladies' Recreation Club，又作婦女遊樂會），該俱樂部入會門檻極高，據網上資料指公司會籍會費高達100萬元。

強制檢測大廈｜增11地點 寶德臺、美領館、香港紗廠工業大廈上榜

【01:01】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（15日）新增30宗確診個案。政府凌晨發聲明，就強制檢測公告刊憲，將11個地點納入強制檢測，其中包括寶德臺、地利根德閣第1座，以及位於香港紗廠工業大廈的利豐(貿易)有限公司。

最新強制檢測大廈/ 工作場所名單

美國總領事館夫婦員工初步確診 食衞局發出強制檢測公告

【00:10】新冠肺炎疫情反覆。衞生防護中心昨日（15日）公布，兩名在美國駐港澳總領事館職員初步確診，二人是夫婦關係。政府在晚上發稿，指食物及衞生局發出強制檢測公告，要求於3月2日至3月15日曾身處美國駐香港總領事館的人士接受檢測，又指美國駐香港總領事館一直全力配合政府的防疫抗疫工作。

新冠疫苗｜30至59歲周二起可預約 8間復必泰接種中心名額充裕

【00:05】政府昨日（15日）宣布擴大新冠疫苗接種優先群組範圍，並增加兩個組別，30至59歲人士、在香港以外就讀的16歲或以上學生及家庭傭工共550萬人，今日（16日，星期二）早上9時起可預約接種疫苗。



若想注射復必泰，網上預約系統顯示，現已開放預約3月18日至4月5日的檔期，即最快18日才能接種疫苗，當中有8間復必泰接種中心名額充裕，但有接種中心的部份預約日子已經額滿。



若在明日起預約，但想及早接種疫苗，則可選擇科興疫苗。現時的科興疫苗的預約日期為3月16日至4月5日，若想預約第二天（17日）打針，至今仍有7間接種中心有名額。

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