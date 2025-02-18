港最新失業率維持3.1%　約11萬人冇工開　就業不足人數微跌

香港去年11月至今年1月錄得失業率為3.1%，與對上一期10月至12月數字相同，就業不足率亦維持1.1%。實際人數方面，失業人士微跌至110,100人，同期有43萬人就業不足。勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場在短期內應大致維持穩定，但全球經濟的不確定性將為一些企業帶來挑戰。。



根據政府統計處今日（18日）發表的最新勞動人口統計數字，失業人數由去年10月至12月的113,600人，跌至11月至今年1月的110,100人。同期就業不足人數，由43,500人，微跌至43萬人。與去年10月至12月的數字相比，各行業的失業率及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業率維持在3.1%的低水平，他認為勞工市場在短期內應大致維持穩定，「但一些行業的就業情況或會較受全球經濟環境不確定性增加影響」。

翻查資料，2023年10月至2024年1月的失業率為2.9%，今次失業率較去年同期上升0.3%。