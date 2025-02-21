全運會馬拉松2.23測試賽 深圳灣口岸早上關閉 一文看清交通安排
撰文：何瑞芬
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深港馬拉松賽暨第15屆全運會馬拉松測試賽將於下周日（23日）舉行，深圳灣口岸客運及貨車通關服務於當日凌晨2時至上午11時需要暫停，並禁止旅客及車輛進入口岸，相關車輛須改經其他口岸出入境，同時附近交通須有封路管制措施。
運輸署表示，來往深圳灣口岸的B2、B2P等巴士線須暫停服務至早上11時，並會加強前往其他口岸的交通服務，包B1、B9巴士線及港鐵東鐵綫等。
《香港01》整合消息，一文看清當日交通情況。
1、深圳灣口岸服務暫停
深圳灣口岸通關服務（包括客運及貨車通關服務）將於當日凌晨2時至上午11時暫停，持口岸有效封閉道路通行許可證的跨境車輛，包括貨車、客車及私家車，可使用落馬洲—皇崗口岸、文錦渡口岸及香園圍口岸，通行時間依照各口岸的通關服務時間。有關臨時安排在深圳灣口岸於上午11時恢復通關後停止。
2、封路改道
視乎賽事的實際完賽時間，以及道路安全恢復通車所需的完全清場時間，以下路段將於當日凌晨2時至上午11時期間臨時封閉，禁止所有車輛駛入（與賽事相關的車輛除外）:
深圳灣公路大橋(來回方向)
港深西部公路(來回方向)
連接廈村迴旋處及港深西部公路的通道
另外，封路期間，經廈村迴旋處往返港深西部公路的受影響車輛，將改經田廈路、屏廈路及元朗公路。
3、公共交通安排
由於屆時深圳灣口岸通關服務會暫停，以下公共交通服務會在當日頭班車起暫停服務，直至上午11時：
嶼巴B2、B2P、B2X
城巴B3、B3A、B3X及B3M
新界區專線小巴618號線
跨境直通巴士（經深圳灣口岸）
為方便市民往其他陸路管制站，相關公共服務會加強：
港鐵東鐵綫（羅湖、落馬洲支線）
九巴B1（落馬洲/福田）
九巴B9（香園圍）
落馬洲-皇崗穿梭巴士
各跨境直通車
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