疑墮契女6000萬騙局　明知搵笨未發聲　事主：從無懷疑過佢呃我

七旬離婚富婆疑遭「契女」騙逾6000萬元案，今（20日）在高等法院續審。女事主今續接受辯方盤問，法官關注楊為何包辦契女及隨行等人在外國開會的機票食宿費，指「你明知佢搵你笨喎？」事主稱因怕傷感情而沒有與契女計較。她又提到獨力辦離婚訴訟時，契女常在她身邊，事主聲淚俱下說：「我從來冇懷疑過佢呃我。」



兩名被告：伍超光（54歲，物業管理）和鄭德起（53歲，文員），兩人被指是「契女」范佩韻的同黨。兩人共同被控2項欺詐和1項洗黑錢罪，指他們詐騙楊少蓉195萬元，和清洗1.4萬黑錢。伍另被控1項欺詐罪，指他詐騙楊50萬美元，鄭則另被控3項洗黑錢罪，指他清洗53.7萬黑錢。兩人涉及的7項控罪，控罪時間介乎2016年1月至2017年12月。

首被告伍超光的律師質疑事主稱曾見伍扮金管局職員的事並無發生。（朱棨新攝）

佔小投資卻包辦酒店食宿

法官郭啟安關注，楊供稱范是該私人配售(PPP)項目的大投資者，楊只是「掹車邊」參與，為何要楊包辦范隨行等人在英國的機票酒店及食宿。楊稱她在范等人退房後才知道費用由她承擔，承認她雖有感不公道，但沒有表達出來。法官又問：「你怕咩呢？買個菜都會講下價⋯⋯你明知佢搵你笨喎？點解怕同佢對數呢？」楊表示雙方做大生意，不想計較小數目，亦怕傷感情。

獨力應付離婚訴訟范常伴在身

楊同意，她不知道與范合資興建德法酒店的圖則等資料，她與范是基於「一個信字」，又指范稱沒有，又成日叫她「契媽契媽」，故她並無與范計較，又謂：「我已經洗濕個頭，唔玩都唔得。」楊稱她獨力應付離婚訴訟時，范在其身邊，故很信任范。楊哽咽道：「我從來冇懷疑過佢呃我。」語畢不禁拭淚。

辯方質疑口供無提扮金管局職員的事

辯方指出，楊之所以在證人口供沒提及假扮金管局的職員叫Michael，亦沒有提及她拍照時，紀錄了Michael向她展示收錢相關的證書，是因為從沒發生首被告伍超光假扮金管局職員一事；甚至范從未介紹金管局職員即伍予楊認識。楊一概不同意。

案件編號：HCCC 142/2023