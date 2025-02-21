本港首次進口青海省氂牛、藏羊等食材　有餐廳推青菜「粵」煮餐單

青海省人民政府首次正式進口當地食材至香港，其中美心集團推出「饗在青海」計劃，以青海氂牛、藏羊等食材入饌，將「青」菜「粵」煮，推出如有機藜麥氂牛肉羹等多道菜式，並於今日（21日）舉行發布會及合作簽約儀式。

主禮嘉賓包括全國政協副主席梁振英，他指青海的特色包括高原、綠色、有機及無公害，而香港作為美食之都，需要加入新的餐單，亦盼將來將合作擴展到其他省份。他受訪時未有回應關於民主黨解散、財赤下如何處理兩元乘車優惠等提問。



美心集團推出「饗在青海」計劃，並於今日（21日）舉行發布會及合作簽約儀式。（任葆穎攝）

推「青」菜「粵」煮菜單 包括有機藜麥氂牛肉羹等

美心集團首度與青海省人民政府合作，推出「饗在青海」計劃，亦是當地首次正式進口食材至香港。美心旗下特選餐廳引入來自青海高原淨土的優質食材，以青海氂牛、藏羊、有機藜麥、枸杞等食材入饌，將「青」菜「粵」煮，烹調名為「青海珍味·家宴」的多道菜式，包括有機藜麥氂牛肉羹、冬蟲夏草枸杞花膠養生湯等。其中氂牛在高原成長，平日食冬蟲夏草，形容有豐富營養價值，今次是首次進口至香港。

青海省人民政府省長羅東川致辭時稱，青海的綠色食品、有機農產品及優質農產品的總量達1,200個；40多個農產品獲得「香港標準及檢定中心（STC）」及「CMA 檢定中心」認證，是全國最大的有機產品生產基地。

+ 6

梁振英：鞏固本港美食之都地位

全國政協副主席梁振英表示，他與其他香港代表自去年3月開始與青海政府交流。他形容，今次對於餐飲業而言是突破，青海的特色是高原、綠色、有機及無公害，而香港作為美食之都，需要加入新的餐單，以鞏固其地位。

他又指，今日活動反應非常好，有300多人出席，盼促進兩地貿易，令香港成為青海省優質食材的主要貿易夥伴，亦有利於本地物流業發展，並可發揮本港作為第三方檢測驗證的作用，令青海省食材進入國際市場。他提及，知道近日很多人對經濟發展感迷茫，認為發揮本港優勢有助於青年就業發展。

全國政協副主席梁振英表示，青海的特色包括高原、綠色、有機及無公害，而香港作為美食之都，需要加入新的餐單。他受訪時未有回應關於民主黨解散等提問。（任葆穎攝）

8萬人次港人到青海旅遊

青海省旅行社協會會長翟娟英稱，自從去年7月份開通來往青海及香港直航以來，到青海旅遊的香港旅客有約8萬人次，其中自由行佔3萬人，對兩地交流起了很大推動作用。

美心集團稱，由即日起至 2025年3月31日期間，「青海珍味•家宴」菜單將於美心中菜旗下22間餐廳供應，包括美心皇宮、翠園、八月花及映月樓；美心薈（Eatizen）會員於推廣期内於參與分店惠顧「青海珍味.家宴」單點菜式一份，可獲電子印花一個。

顧客亦可於美心中菜分店以優惠價購入青海直送的「高原有機紅枸杞」和「高原有機白藜麥米」，食材已獲得「香港標準及檢定中心（STC）」及「CMA 檢定中心」認證，保障食物品質及安全性。