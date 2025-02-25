黎智英接受盤問｜被指准登談制裁文章　黎沒叫下架因不涉編採工作

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（25日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第四46天自辯。控方引述多篇曾在《蘋果日報》刊登，由其他作家撰寫的文章，並指文章都提及制裁中國或香港，指黎准許這些文章刊登。黎指主控「聰明」，並叫主控向他解釋為何可理解到這樣的意思。法官提黎要解答問題，黎最後稱他准許很多文章刊登，不等於他需為文中的言論負責，他沒有叫人把文章下架，因他不涉編採工作。



黎智英稱他批准很多文章刊登不代表他要為文章觀點負責。（盧翊銘攝）

有在聚會告誡員工小心

黎智英作供時講及在《國安法》生效前後，都曾告誡員工要小心。他稱聚會中有員工問公司會否繼續營運，黎回覆說會營運至不能繼續。控方問他有否告誡時任壹傳媒行政總裁張劍虹和《蘋果》副社長陳沛敏，黎說沒有，他是向出席的員工告誡，而非個別員工，他不記得什麼人有出席。

黎稱不同意文章指美國會報復

控方繼而問及，多篇在《蘋果》刊登的文章。由作家「一劍飄塵」撰寫、於2020年7月4日刊登的〈槍桿下何來安居樂業？〉，內文稱：「首先國安法的操作方式完全違背了一國兩制，屬於中共強硬干涉香港立法 ...美國肯定會報復直至取消香港自治待遇。香港還能保留國際金融中心地位嗎？失去這個地位，香港連深圳都不如。深圳好歹還有內地眾多廉價勞動力支撐。香港到哪裏找？」

黎稱有看過該篇文章，他不同意文中所有觀點。他同意《國安法》生效後，香港不能保住其國際金融中心地位。黎亦認為，美國會因香港實施《國安法》，改變香港的待遇地位。惟他不認同文中稱美國會報復，他指美國沒有受到傷害，不需要報復。

不同意文章內有提倡對港採敵對行動

控方續問當時是否知悉作者提倡對港採取敵對行動，黎不同意，指文中沒有提倡對港採取敵對行動。控方再問作者試圖激起他人企圖違法，改變依法制定的事項，黎即反問：「我怎會知道？」著主控官解釋為何文中有此意思，又稱：「你這樣聰明。」法官李素蘭即表示，控方有責任作出盤問，要求黎不要發表這些言論，稱：「不要講這些自作聰明的評論」。法官李運騰亦提醒若黎不同意，回答不同意便可，又指涉案文章眾多，如果黎繼續這樣作答：「我們明年仍然會在這裏(審訊)。」

反問提及法案就等如制裁

控方問黎看過該篇文章後，有否著負責版的楊清奇，不要讓這類涉及要求制裁香港的文章刊登，黎反問文中什麼地方講及制裁，控方回應指文中提及《香港人權與民主法案》，黎再反問：「這等於制裁？」黎稱他不認為文中有講及制裁，也沒有著楊不要再出版此類文章。

沒叫員工下架因一般不涉編採工作

至於另一篇同是由「一劍飄塵」撰寫、於同年7月18日刊登的文章〈美國會制裁林鄭月娥嗎？〉，文中稱：「香港作為國際三大金融中心之一，在遭受中共及林鄭月娥之流邪惡摧殘的今天，如果被美國實施金融制裁，讓邪惡受到懲罰，算不算惡有惡報呢？」黎說這是作者的意見。控方指黎准許該文章刊登，黎稱他准許很多文章刊登，不等於他需為文中的言論負責。他沒有著員工把文章「下架」，一般而言，他都不涉編採的工作。

控方指，黎於涉案時知悉該文章意圖挑起對中港政府的憎恨，和要求向他們實施制裁，黎否認。

控方亦有引述作家李怡的文章。（李怡Facebook）

控方指李怡文章要求美制裁港

控方繼而問及由李怡撰寫、於同年10月28日刊登的〈警惕左翼思潮〉，文中提及拜登參選美國總統。內文稱：「在電視辯論中，他提到若當選他的中國政策時說：『我會要求中國遵守國際規則，不像他（特朗普）大打貿易戰』....這意味着他會一如既往，不斷要求中國遵守各項國際規則，而不會如貿易戰那樣對不守規則者作任何懲罰，不會制裁侵犯人權、違反國際承諾的中港官員，不會對受迫害者伸出援手。」控方指，作者希望拜登如特朗普一樣，對中國作出懲罰。

黎不同意，指文中是指拜登不像特朗普。控方續指，作者要求制裁中港官員，黎則指，作者只是稱拜登不會這樣做。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要