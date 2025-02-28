黎智英受盤問｜指黎知有國安法仍作違法事　黎：不要以為我是白痴

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（28日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第49天自辯。黎作供時承認他曾要求外國制裁中港，但《國安法》生效後已沒有這樣做。控方指黎在《國安法》生效後的直播節目和撰文中，均曾表示會「繼續戰鬥」，質疑黎無視違反《國安法》的風險。黎否認，又指《國安法》的紅線模糊，他不會做明顯屬違法的行為，但認有「擦邊球」冒風險去做或被指違法的行為，又稱：「不要以為我是白痴和傻子。」



案件今早開庭時，控方表示昨日審訊完結後，有旁聽人士大叫「黃皮膚香港人頂住」、「香港人加油」。控方強調，每個人在法庭內，都要尊重法庭。控方又透露，警方已鎖定擾亂法庭秩序人士的身份，會與保安聯絡。

法官杜麗冰則指，當被告和其他人仍在法庭內，公眾不得擾亂法庭程序。杜官續指，若任何人擾亂法庭秩序，保安會記下其資料，他們或不准進入審訊的法庭旁聽。

控方指黎智英明知有《國安法》仍繼續作違法事，黎回應說：不要以為我是白痴。（盧翊銘攝）

控方盤問時先問2020年8月28日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，黎在節目稱：「很多人仍然站出來，如我、蘋果，我們仍然站出來，繼續我們的工作，繼續戰鬥。」控方指，黎當時計劃蘋果如常運作。黎稱他在節目中沒有指「如常」，指控方扭曲其說法。黎又指部份《蘋果》過往做的事，已被視為不合法，不能繼續。

黎指國安法後蘋果的處境危險

控方繼而展示黎的文章：〈繼續打壓香港 還是以身報國？〉該文於同年9月27日刊登。內文提及警方搜查蘋果大樓，《蘋果》仍照常運作。控方問，「照常運作」是否指編採政策和採訪報道，黎同意，但強調需合法，否則不能繼續，又說：「我們不是犯罪公司。」黎又補充，在《國安法》生效後，《蘋果》的處境危險，反問公司怎可能不合法下營運。控方則指，黎無視違反《國安法》的後果，繼續他們原本的編採政策和採訪報道，黎否認，指此舉等同自殺。

否認想藉警搜查撒播對警的憎恨

法官杜麗冰則指，文中提到：「二百警察殺入蘋果大檈，大肆搜查檔案文件，更是警權侵犯新聞自由。」杜官指警方獲法庭批出搜查令，黎在文中無提及此事，指他的說法建基於錯誤的事實。控方亦指，黎的說法沒有事實基礎。黎否認其說法沒有事實基礎，又指《蘋果》是本港第一間被搜查的傳媒，法官李運騰即指，《星島日報》以往曾被廉署搜查。控方質疑，黎要散播對警方的憎恨，黎否認。

質疑黎國安法後仍想做過去的行為

控方再指出，黎於同年10月6日的「Live Chat with Jimmy Lai」中，講及被捕一事，稱：「我會不會再做相同的事？...會，我會再做相同的事。」控方指黎雖然知道有機會違反《國安法》，但仍然想繼續做過往的行為。黎否認，稱：「不要認為我是白痴和傻子。」

黎智英認《國安法》後仍主持節目是「擦邊球」。

認進行節目有風險

控方再問及於11月20日播放的「Live Chat with Jimmy Lai」，該集的嘉賓為前以色列副總理Natan Sharansky，黎在節目稱：「和外國人勾結，是嚴重罪行。」黎解釋，《國安法》的紅線模糊，和外國人對談也可能違法。法官李運騰問黎進行節目是否冒風險，黎稱是，但強調不做明顯違法的事。他亦補充，不認為該對談屬勾結。

明知有紅線仍然冒險

李官之後問黎為何不避開該條模糊的紅線，黎稱當時爭取自由，難以避開。李官遂問黎當時是否「擦邊球」，黎同意，指當時不知道「紅線」，但仍然冒風險。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要