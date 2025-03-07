年輕母與男友認虐待3歲子　包括拋高撞頭及跌倒再踩　囚30至36月

年輕母親聖誕前夕突從寄養家庭把3歲兒子接回家，惟兒子交回親母手後，在數天內連遭親母及其現任男友連番虐待，包括用金屬尺打背，拋起至其頭撞床板，又在他跌倒後再踩兩腳。假期過後，兒子送回寄養家庭時，被發現男童背、雙手、雙耳和頭有多處傷痕和瘀青，更出現腹瀉及嘔吐，親母卻指兒子只是暈車。男童送院後證實其左額葉出現急性硬膜下出血，需在深切治療部留醫。男童親母及其男友今(7日)在區域法院承認虐兒等罪。



法官李慶年判刑時指事件對男童的眼睛及腦部造成永久性的損害，更可能令X出現行為及心理問題，又指女被告聲稱她曾有不幸遭遇，這不能成為虐兒藉口，考慮兩人認罪，判女被告監禁2年半，男被告則入獄3年。



女被告L.L.K.（22歲，無業），及男被告王溢銘（25歲，無業），兩人承認一項虐兒罪，男被告另認一項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，指他們於2022年12月下旬至2023年1月上旬期間，在牛頭角對3歲大的男童X故意襲擊、虐待或忽略X，導致他受到不必要苦楚。男被告並在另一情況下，非法及惡意導致男童身體受嚴重傷害。

女被告L.L.K.及男被告王溢銘承認虐兒等罪，在區域法院被判囚2年半及3年。（江麗盈攝）

男被告並非男童X親父

案情指，女被告為男童X的生母，男被告王溢銘是女被告的男友，但非男童生父，兩人並育有一名16個月大的女兒Y，他們十分痛愛女兒。男童X自出生6個月起便住在寄養家庭，他患有語言障礙及發展遲緩，女被告案發前只探望過X兩次。

聖誔前夕突要接X同家

2022年聖誕前夕，女被告突向社署稱想在聖誕假期間與X同住。社署安排下，女被告的姐姐在2022的平安夜接回X，當時X的狀態健康，沒有受傷。

斥X為垃圾又不為他換尿片

在X與兩被告同住期間，他們持續以「垃圾」、「樣衰」、「嘔心」等詞彙辱罵X，並要X睡在地板上，他們與女兒Y卻睡在床上；他們又在天氣寒冷下，要X赤身裸體，只穿著尿片，更多次長時間不為X更換尿片，令其下半身沾滿糞便，更拍下X當時的照片互相傳閱。

不給食物要X睡廁板

二人又沒有為X提供食物，令他挨餓。女被告曾在whatsapp向王發訊息稱：「唔好比嘢個垃圾食。」又在X進食時，或X放玩具放入褲袋而掌摑他。二人更曾把X困漆黑廁所裏30分鐘，並要X在廁板上睡覺。

拋起X至頭撞床板待及倒地後再踩

王又曾強行拉扯X的耳朵1分鐘，令其耳朵紅腫，又打X的臀及大腿，及把他踢下床，令其額頭及臉部有瘀傷及紅腫，但未為X治療。王其後更用金屬間尺打X的背部，以及拋起X令其頭部撞上床頭板，並在X跌倒後踩他兩次，令X嚴重受傷，包括左額葉急性硬膜下出血以及雙眼視網膜出血。

X周身傷女被告稱是暈車

二人翌人1月把X送回寄養家庭，寄養家長發現X背部、雙手、雙耳和頭部有多處傷痕和瘀青，更有腹瀉並開始嘔吐，即通知女被告，女被告卻稱X只是暈車。

X需入深切治療部

寄養家長即把X送到醫院，電腦掃描顯示X的左額葉出現急性硬膜下出血。X其後在屯門醫院進行詳細檢查，發現他全身包括額頭、四肢、面頰、耳朵、頸部及胸部有多處損傷，被送入兒科深切治療部，醫生懷疑X曾遭受虐待，於是報警。

男被告指X打其女所以扭X耳仔

在2023年1月6日，警方以虐兒罪拘捕兩名被告。女被告警誡認打過X，又說：「佢好百厭，我一時嬲得滯所以我先打佢！」男被告則稱是因為X打他的女兒Y，所以才扭X的耳仔，以阻止他欺負Y。

女被告求情稱遭X親父拋棄

女被告求情稱，她的母親在其18歲時過世，之後她懷上X，又被X的生父抛棄，於是患上抑鬱症，加上當時疫情，其情緒困擾的情況加劇，法官李慶年卻指不幸背景非虐兒的藉口。男被告則稱他是家中唯一經濟支柱，一直勤奮工作，望法庭輕判。

案件編號：DCCC49/2024