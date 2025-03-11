終院4月起網上直播法庭程序　不包括國安及受高度政治關注案件

司法機構今日（11日）宣布，將於今年4月1日推行為期兩年的先導計劃，現場直播終審法院實質上訴案件的法庭程序，冀增加法庭程序的透明度，及加強公眾對司法程序的信心。



不過，直播不包括與國家安全有關的訴訟、備受矚目的公共秩序案件或受高度政治關注的案件。司法機構解釋，目的是「維持在法庭內的應有行為舉止，避免對訴訟人和律師造成過大壓力，以及維護司法公正和公義。」



司法機構今日（11日）宣布，將於今年4月1日推行為期2年的先導計劃，現場直播終審法院實質上訴案件的法庭程序。（資料圖片 / 高仲明攝）

司法機構強調，在維護司法公義這個凌駕性考慮因素的大前提下，在法院大樓外現場直播司法程序可增加法庭程序的透明度，及加強公眾對司法程序的信心。

直播安排不包括國安案 司法機構：維護司法公正和公義

司法機構去年就終審法院4宗選定案件，在網站試行現場直播法庭程序，以測試技術可行性、後勤和運作方面的細節。 司法機構已就試行直播進行檢討，並計劃現場直播終審法院所有實質上訴案件，惟以下類別案件除外：

．須保障兒童或精神不健全的成年人的權益、維護私隱、商業秘密或商業機密等的案件

．與國家安全有關的訴訟、備受矚目的公共秩序案件或受高度政治關注的案件

司法機構解釋，上述安排旨在維持在法庭內的應有行為舉止，避免對訴訟人和律師造成過大壓力，以及維護司法公正和公義。司法機構指，除非終審法院另有指示，這些案件的聆訊仍會向公眾開放，公眾人士仍可如以往親身出席聆訊。

司法機構今日（11日）宣布，將於今年4月1日推行為期2年的先導計劃，現場直播終審法院實質上訴案件的法庭程序。(資料圖片)

首兩案4.1及4.7進行聆訊 實施數碼版權管理機制措施禁錄製

首兩宗作現場直播的終審法院案件將於今年4月1日和7日進行聆訊。公眾可透過終審法院網站觀看現場直播，案件的核心書面資料將於聆訊前上載至終審法院網站。網上直播的相關資訊會在該法庭程序臨近時，在終審法院及司法機構網站上公布。

公眾人士（包括傳媒）不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。司法機構會實施一般應用於串流平台的數碼版權管理機制措施，以防止未經授權對直播內容進行錄製、截屏及非法發布。

網上直播結束後，相關法庭程序的視頻會上載至終審法院網站，並在聆訊日之後保存一個月，提供彈性以方便重看。

司法機構今日（11日）宣布，將於今年4月1日推行為期2年的先導計劃，現場直播終審法院實質上訴案件的法庭程序。（資料圖片／黃偉民攝）

料立會月底通過《法院（遙距聆訊）條例草案》

立法會預期於3月下旬恢復二讀辯論《法院（遙距聆訊）條例草案》，當條例通過後，有關未經授權紀錄和發布法律程序的罪行的條文，將適用於先導計劃期間就終審法院聆訊進行的現場直播。

在先導計劃下，司法機構將會透過自家平台進行現場直播，取代之前4次試行直播的外判安排，目的是確保以最具成本效益的方式使用公共資源。司法機構完成先導計劃後會進行檢討，並擬訂在法院大樓外現場直播法庭程序的長遠安排。