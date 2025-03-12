威院通過中國版國際醫院評審認證標準　港深簽署合作推進備忘錄

威爾斯親王醫院通過《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）的評審認證，醫衞局局長盧寵茂和深圳市委常委、市政府黨組成員陳清周三（12日）出席授牌儀式。盧寵茂致辭時表示，繼去年12月東區醫院後，威爾斯親王醫院獲得認證，再次顯示香港公立醫院的管理、服務和醫療質量均達到國際標準水平。



擬年內於另外3間公院推認證計劃

盧寵茂隨後與陳清會面，就港深醫療衞生合作進行交流，並探討如何進一步推動《國際標準》評審認證的發展。兩人於會後共同見證醫管局與深圳市衞健醫院評審評價研究中心簽署《推進2025年度香港公立醫院國際認證合作備忘錄》。

為配合《施政報告》內關於醫院認證的政策，除東區醫院及威院外，醫管局計劃今年內於另外3間公立醫院推行認證計劃。

2025年3月12日舉行威爾斯親王醫院獲中國國際醫院評審認證授牌儀式，圖為深圳市衞健醫院評審評價研究中心理事長徐小平（前排右）授牌予威院行政總監鍾健禮（前排左）。（政府新聞處圖片）

評審專家組讚揚威院管理完善

負責評審認證的研究中心專家組，讚揚威院管理層對醫療質量及技術管理的投入、關注病人安全與風險管理、着重社區聯繫等多方面的努力，是通過認證的重要元素。

專家組同時表揚威院擁有完善管理架構、高效的應急能力、致力提供以病人為中心的醫療服務，並於醫療技術與服務模式方面持續創新，是作為一間國際化醫院的重要基石。

威院表示，會進一步強化院科管理模式、完善人文關懷措施、提升醫院應急準備和管理，並致力持續優化醫療技術與服務模式。同時，威院會繼續深化與社區的聯繫，結合社區資源，為病人提供更貼心的服務。