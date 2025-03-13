送貨員涉殺親女　被告稱上廁所時女兒摔下　控方質疑怎知有撼到

送貨員涉虐殺3歲女兒案續審，被告劉佳坪今（13日）繼續在高等法院接受盤問，控方質疑劉稱他去廁所時雅思跌倒，他在無目擊情況下，能描述女兒曾「撼」到，質疑因他見過雅思「撼」到，所以有這說法，劉不同意。控方又指，若劉真的認為搖晃女兒沒問題，且是有效令雅思停哭的方法，質疑他為何沒有向家人分享這育兒方式。劉說：「你唔使成日覺得我惡意去整佢，我從來無惡意去整佢。」



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪在高等法院受審。(黃浩謙攝)

指被告稱陪雅思實無鎖匙回家

控方指出，雅思於2020年5月下旬因發燒入院，劉稱他想陪雅思而在院留宿陪她，但控方指根據劉與其姐的訊息，當日因為其姐要睡覺，劉沒有鎖匙回家才留在醫院。劉不同意，又稱有計劃回沙田的家是想去拿充電器。

明知有染新冠仍搬回家

控方續指，同年7月7日，劉與女友梁小欣爭執後搬離了梁於深水埗的單位。數天後，劉疑染上新冠肺炎，又搬回與母女同住。劉同意當時可選擇回有獨立房間於沙田的家，亦去賓館，以免妻女被傳染，但他指梁說他戴口罩便無問題，要他搬回母女的家。

劉曾言怕傳染家人

但控方指劉與胞姐的對話卻說：「費事返嚟惹親你哋。」質疑劉知道同住有機會傳染。劉解釋他當日未確診。控方指對話正好反映，即使劉暫時沒有確診，他亦不願讓家人冒感染風險，劉稱他想見到雅思，想念她，想與女兒一起。

劉稱他非時常都嚴厲

對於劉早前供稱只曾兩次搖晃雅思，其中一次因他用他為雅思改的名字「雅稀」時，雅思沒有回應。控方指出，雅思當時只有2歲，即使改名字亦需時適應，劉同意，又稱他非時常都如此嚴厲，有時亦會哄她。

控方質疑劉知搖晃幼童危險

對於劉稱不知搖晃兒童會造成危險，並認為是有效令雅思停哭的方法，控方質疑為何劉未有向家人提及或分享他這育兒方法。劉稱若雅思在家人面前哭，其家人會哄她，又說：「你唔使成日覺得我惡意去整佢，我從來無惡意去整佢。」控方指劉知這樣危險才沒在家人面前這樣做，劉不同意並指各人有各自的管教方式。

沒見到雅思跌倒卻能描述她撞到

梁曾透露，就案發當日雅思曾因「扭計」要吃蛋糕而哭，劉同意他起床時雅思已停哭。控方問劉為何仍要大聲喝斥雅思。劉稱他不是常常如此。控方又指劉在錄影會面時指雅思掉下床時是「撼落去」，質疑劉應沒有看到雅思出事的一刻，他怎會說出言情景，質疑被告早前曾抽起雅思大腿時，雅思曾「撼」到，這亦造成雅思大腿內側的紅印。劉稱同意該位置的傷較難以發現，但否認曾抽起雅思的腳。

認為劉把情緒發洩在雅思身上

控方向劉指出，梁小欣早前指雅思身上的傷都是劉造成，包括篤額致瘀、搣耳朵致損傷、淋花灑、抽腳事件等，都是真有其事，劉不同意。控方又質疑劉心情不好，便把情緒發洩在雅思身上，且行為變本加厲，故在7月18日他搖晃雅思時，必然知道其行為會傷害雅思，甚至令她死亡，指劉是蓄意傷害雅思，劉不同意。

案件編號：HCCC61/2022