火炭斬人案死者1月曾遇襲　76歲翁被指與事有關被控　還押候訊

火炭穗禾路上周日（16日）發生斬人命案，一名52歲男子遭兩名刀手連斬多刀身亡，刀手登上的士逃去。警方經調查後發現，事主今年1月曾在旺角遇襲受傷，並疑一名76歲退休男子與1月的襲擊事件有關，從而控告七旬翁串謀傷人罪，案件今早(19日)在沙田法院提堂。



此外，一名女護士涉曾協助火炭斬人事件中負責「睇水」的疑兇潛逃，被控誤導警員罪及協助疑犯罪，同於今早提堂。裁判官覃有方把兩案押後至5月15日再提訊，女被告准以2萬元保釋，男被告需還押看管。



死者譚偉東於2025年1月曾在砵蘭街遇襲。(資料圖片)

男被告涉串謀另兩男傷人

男被告黃子謙，76歲，報稱退休人士。他被控於2025年1月15日，在旺角砵蘭街380號的廣東燒味餐廳外，與兩名男子串謀非法及惡意傷害譚偉東。

女被告涉助睇水男被控

女被告陳宝瑜，29歲，護士，身型矮小，她涉嫌曾協助被指在火炭命案負責「睇水」的男子潛逃內地，又疑曾誤導警方調查，被控1項明知地誤導警務人員罪，和1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯⽽協助罪犯罪。

火炭斬人案現場地面遺下大量血跡及一對拖鞋。（林振華攝）

火炭人案現場地面，遺下大量血跡。(林振華攝）

火炭發生斬人事件後，警察到場調查。(資料圖片)

火炭發生斬人事件後，警察到場調查。(資料圖片)

疑曾向警提供虛假資料

誤導警員罪指陳於2025年3月16日，在上水萃雲路永寧村某單位，向警員14904劉鎮東，提供明知虛假的資料，即謀殺案疑犯男子陳永康的虛假⾏蹤。她另被指同日，在相信陳永康可能涉及謀殺罪⾏，仍意圖妨礙陳被捕或被檢椌。

女被告准2萬元保釋

裁判官覃有方批准女被告以2萬元保釋，期間不可離港，亦不准她直接或間接與本案在逃人士的陳永康聯絡。

案件編號：STCC1036、1037/2025