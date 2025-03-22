今日新聞8分鐘｜七人車狂亂駕駛釀6傷｜女子麻醉拔牙後昏迷危殆

天水圍夾斗車勾斷輕鐵電纜 港鐵已復修 警拘司機

天水圍天華路近天城路輕鐵電纜被勾斷，導致輕鐵服務受阻，港鐵工人搶修，至上午11時10分，輕鐵天悅站受損的架空電纜完成臨時修復，輕鐵服務逐步回復正常。警方經初步調查，拘捕涉事41歲夾斗車司機。

運輸署排隊黨｜內地女黑工涉每宗代辦申請獲100元酬勞 判囚54日

運輸署於四個牌照事處派發即日籌原意是緩解排長龍情況，不過，《香港01》今日（21日）報道直擊在金鐘香港牌照事務處，早於清晨6時出現的排隊人龍中中不乏俗稱「排隊黨」的代辦人，網上更有人收取900元酬勞以每張籌號可代辦5份申請。

入境事務處晚上公布於周三（19日）進行執法行動，打擊在港提供代辦申請駕駛執照服務非法勞工，拘捕一名從事上述非法工作的內地訪客及一名涉嫌聘用非法勞工的香港居民僱主。

被捕非法勞工為一名61歲內地女子，她以訪客身份在港逗留，警誡下承認來港從事代辦申請非法工作，每宗申請賺取港幣100元的酬勞。被捕的非法勞工今日在沙田裁判法院被控違反逗留條件，她承認控罪，被判監禁五十四日。有關該名涉嫌聘用非法勞工的僱主的案件仍在調查中。

警葵涌截查失車 平治藏毒品警棍 揭無牌駕駛兼套假牌共拘兩人

葵涌發現「毒品快餐車」。消息稱，一輛掛有中港車牌的平治私家車上周四（13日）在葵榮路被人偷走，車主報警求助。

香港仔華貴邨4個月大男嬰昏迷 父親報警 送院搶救不治

今日（22日）上午9時38分，香港仔華貴邨華善樓一名男住戶報案，指其4個月大兒子暈倒。救援人員到場男嬰昏迷不醒，隨即由救護車送往瑪麗醫院搶救，惜最終於11時25分不治。這是三日內第二宗初生嬰兒昏迷不治事故。

大埔公路狂亂駕駛︱七人車屯公遭警追至大圍 司機登的士欲逃落網

大埔公路周五（21日）發生狂亂駕駛案，釀成6車相撞意外。消息稱，警方在屯門公路發現一輛可疑七人車違反交通規例，開始追截該車。七人車一度駛到青衣，並在青衣西路衝紅燈，警方繼續緊追，七人車一度駛到九龍，其後轉上大埔公路，其間七人車與警車均一度逆線高速行駛。

至晚上9時許，七人車駛到大埔公路 – 沙田嶺段近六合村後，先與兩輛私家車相撞後，終釀6車連環相撞，其中一車疑一度起火。事件中5人受輕傷。七人車男司機和男乘客涉狂亂駕駛及行使虛假文書等罪被捕。

西貢的士疑踩錯油門衝落3米下山坡 六旬的士司機歷險受輕傷

【公屋富戶／富戶政策／一文看清】房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，需繳2.5至4.5倍租。以入息超過限額2至3倍為例，建議由繳付1.5倍租金加至2.5倍，較現時入息超額4至5倍「超級富戶」要繳付的2倍租金還要高。房委會估計40,600戶受影響，資助房屋小組主席黃碧如形容受影響人數「好少」，措施「絕對唔係為咗增加政府收入」，庫房將因此多收15億3600萬元。

現時入息超額5倍的需要遷出單位，新方案下維持門檻，以免影響私人市場對小單位的需求。不過新增一項條件，就是4年入息超額4至5倍的「超級富戶」亦要遷走，預計第一批最快2029年10月交回公屋。另外，房委會資助房屋小組又通過按機制，調升2025/26年度公屋住戶入息和資產限額，兩者較上一個年度整體增加1.7%。

35歲女子麻醉拔牙後未醒 仍留醫危殆 涉事中環牙科中心如常營業

一名35歲女病人於今年1月到中環一間日間醫療中心，在深度鎮靜麻醉程序下拔牙期間，未能從鎮靜狀態下復甦，至今仍然危殆，事隔兩個月衛生署披露事件。今早（22日）10時許，涉事牙科中心照常營業，有顧客表示不感到擔心，「Ok呀，無咩嘢，係到睇咗好多年。」

牙科中心職員則指不清楚事件，被問有甚麼高風險治療停止進行，她指「我哋無資料係手，唔係太清楚。」

港男玩fb直播「刮刮樂」落注中獎$500萬 遭索手續費疑受騙失$7萬

不少人都會一試手氣，幻想會天降橫財，中大獎後一世無憂，但隨時會墮進騙徒圈套。市民杜先生向《香港01》分享其不幸經歷，他日前瀏覽社交平台facebook，被一個正進行「刮刮樂」的直播影片吸引，觀眾可經客服入帳參與。他接連四次投入金錢，成功中獎500萬元，他興沖沖領獎，客服卻兩度向他索取手續費。此時他已先後轉帳共約7萬元予對方，終於茅塞頓開，懷疑自己受騙，但與對方對質後即被其封鎖帳號。杜先生相信討款無望，遂公開其經歷，坦言自己因一時貪念而招致損失，希望提醒大家要提高警覺。