Chiikawa金飾售罄　網上即現炒價　每款貴約$500　粉絲要等預購

日本漫畫人氣日本IP（知識產權）Chiikawa近年人氣爆燈，周邊商品隨處可見，每次有聯乘商品推出都會迅速售罄，造就「Chiikawa經濟」。周大福金行與Chiikawa合作推出黃金產品，今日（23日）於特定店舖售賣，開售不足兩小時，9款產品中已有4款售罄。



店員中午12時截止排隊，同時對成功排隊者稱部分產品貨量不足，詢問他們是否需要轉為訂購。同日下午，網絡平台出現賣家放售產品，Chiikawa金章及金串飾由原價540元及2,100元，分別最高炒至1,000元及2,800元。



開售日（23日）下午，網絡平台出現賣家放售產品，Chiikawa金章及金串飾由原價540元及2,100元最高炒至1,000元及2,800元。（Carousell平台截圖）

周大福尖沙咀分店中午截龍 供顧客轉訂貨 料要等一個月

今日（23日）中午12時在尖沙咀國際廣場周大福分店所見，現場大排長龍，金行門口貼出告示，指其中兩款（Chiikawa公仔大頭版及全身版串飾）已售罄。有店員當時準備截龍，並開設另一排隊隊伍提供預訂服務。

另一店員則詢問成功排隊者是否需要轉為預購，稱現時存貨量不多，未知客人入店時是否仍有存貨，轉為預購服務更保險，只需等待約一個月便有貨。不過，不多人即時轉預購，大多排隊者都表示想入店後才決定。

有人Carousell放售 炒價由850元起跳

有店員表示，由於有限購規定，未見炒賣或大批購買者。惟開售後不足3小時，網上交易平台Carousell有人放售產品。每枚金章掛飾原價540元，炒價則由850元起跳，不同角色的金章炒價有差異，最貴售逾1,000元，為Chiikawa及小八款。每條黃金串飾手鏈原價為2,100元，炒價為2,700元至2,800元，貴逾600元，暫未看見有多人炒賣。