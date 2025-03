黃澤林殺入邁阿密公開賽創歷史　父：感覺夢幻　讚兒子心理質素好

世界排名182位的香港網球手黃澤林日前創下歷史,在邁阿密網球公開賽爆冷擊敗世界排名第14位的美國球手舒爾頓(Ben Shelton),成為史上首名在ATP千分級世界賽殺入32強的香港球手。其父親黃悅明表示,對兒子創下歷史感覺夢幻,又盛讚兒子心理質素好,多次錯失獲勝機會都未有氣餒。他又透露,網壇名宿拿度亦有傳訊息向黃澤林道賀。



20歲的黃澤林以外卡身分直入邁阿密公開賽正賽,首圈先擊敗排名較自己高100位的德國球手艾米亞(Daniel Altmaier),昨日再爆冷險勝世界排名第14位的美國名將舒爾頓,連過兩關,成為史上首名在ATP千分級世界賽贏波及殺入32強的香港球手。該級別賽事僅次四大滿貫和年終賽,每年僅得九站。

黃澤林的父親黃悅明今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示,對兒子創下歷史感覺夢幻,又透露自己在兒子作賽時仍有觀看直播,「心臟跳到不得了」,兒子獲勝當下亦忍不住大叫歡呼。日前網壇名宿拿度亦有在社交平台上恭喜黃澤林,他透露拿度亦有在WhatsApp傳訊息道賀,而黃澤林亦好開心,立即截圖轉發給他看。

黃悅明又透露,黃澤林早兩三個月表現低沉,心情起伏之餘,戰意亦消沉,因此事前沒有太大期望,但形容黃澤林是特別的人,不時有「未打過點知」的心態,知道對陣舒爾頓時,更對可以與高手過招感到興奮。

被問到昨日兒子獲勝關鍵,黃悅明認為是心態,稱黃澤林未有受對方的強勁發球所怯,專心接發,即使未能破發亦會專注於自己的發球局。他又提到,黃澤林有好幾次破發點、賽點都未能拿下,但未有失去戰意,稱開心見到他不停進步。

黃澤林昨日獲勝後受訪時,主動用廣東話發言,又稱「This is for you Hong Kong」, 將勝利獻給香港。被問到背後原因,黃父坦言過去都有不少港人、華人向黃澤林表達支持,而政府、體院、網總多年來亦有為黃澤林提供訓練及資助,因此黃澤林一直都感到十分感激,希望可以為香港,甚至華人網球「行多步」。

黃澤林將於香港時間今晚11時,與世界排名第89位的澳洲籍球手阿當禾頓(Adam Walton)爭入16強。被問到如何備戰,黃父指,除了黃澤林受訓的拿度訓練學校有數名教練正為他準備練習、分析對手等,黃澤林近日亦正與一名世界排名約二十的球手一直起練習。

黃悅明本身是小學校長,很難像普通上班族般請假,被問到有否打算親自到場為愛兒打氣,他表示華人名將張德培的父母都是在決賽才現身賽場,黃父笑指「希望有呢一日」,他稱若然成真,會嘗試向校方請假,相信校董、校監會體諒。