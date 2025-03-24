黃澤林殺入邁阿密公開賽創歷史　父：感覺夢幻　讚兒子心理質素好

世界排名182位的香港網球手黃澤林日前創下歷史，在邁阿密網球公開賽爆冷擊敗世界排名第14位的美國球手舒爾頓（Ben Shelton），成為史上首名在ATP千分級世界賽殺入32強的香港球手。其父親黃悅明表示，對兒子創下歷史感覺夢幻，又盛讚兒子心理質素好，多次錯失獲勝機會都未有氣餒。他又透露，網壇名宿拿度亦有傳訊息向黃澤林道賀。



20歲的黃澤林以外卡身分直入邁阿密公開賽正賽，首圈先擊敗排名較自己高100位的德國球手艾米亞（Daniel Altmaier），昨日再爆冷險勝世界排名第14位的美國名將舒爾頓，連過兩關，成為史上首名在ATP千分級世界賽贏波及殺入32強的香港球手。該級別賽事僅次四大滿貫和年終賽，每年僅得九站。

黃澤林的父親黃悅明今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，對兒子創下歷史感覺夢幻，又透露自己在兒子作賽時仍有觀看直播，「心臟跳到不得了」，兒子獲勝當下亦忍不住大叫歡呼。日前網壇名宿拿度亦有在社交平台上恭喜黃澤林，他透露拿度亦有在WhatsApp傳訊息道賀，而黃澤林亦好開心，立即截圖轉發給他看。

黃悅明又透露，黃澤林早兩三個月表現低沉，心情起伏之餘，戰意亦消沉，因此事前沒有太大期望，但形容黃澤林是特別的人，不時有「未打過點知」的心態，知道對陣舒爾頓時，更對可以與高手過招感到興奮。

被問到昨日兒子獲勝關鍵，黃悅明認為是心態，稱黃澤林未有受對方的強勁發球所怯，專心接發，即使未能破發亦會專注於自己的發球局。他又提到，黃澤林有好幾次破發點、賽點都未能拿下，但未有失去戰意，稱開心見到他不停進步。

黃澤林昨日獲勝後受訪時，主動用廣東話發言，又稱「This is for you Hong Kong」， 將勝利獻給香港。被問到背後原因，黃父坦言過去都有不少港人、華人向黃澤林表達支持，而政府、體院、網總多年來亦有為黃澤林提供訓練及資助，因此黃澤林一直都感到十分感激，希望可以為香港，甚至華人網球「行多步」。

黃澤林將於香港時間今晚11時，與世界排名第89位的澳洲籍球手阿當禾頓（Adam Walton）爭入16強。被問到如何備戰，黃父指，除了黃澤林受訓的拿度訓練學校有數名教練正為他準備練習、分析對手等，黃澤林近日亦正與一名世界排名約二十的球手一直起練習。

黃悅明本身是小學校長，很難像普通上班族般請假，被問到有否打算親自到場為愛兒打氣，他表示華人名將張德培的父母都是在決賽才現身賽場，黃父笑指「希望有呢一日」，他稱若然成真，會嘗試向校方請假，相信校董、校監會體諒。