北部都會區公屋｜古洞北屋邨名「古雋邨」 粉嶺北叫「鳳凰嶺邨」
撰文：石國威
出版：更新：
古洞北／粉嶺北是北都發展最早新發展區，明年首季將有首批公營房屋落成。北部都會區專頁今日（29日）表示，早前為區內最早入伙的兩個公屋屋邨舉辦「北都屋邨命名比賽」，房屋委員會最近已決定採用得獎命名，作為兩個屋邨的正式名稱。當中，古洞北第19區的公營房屋採用得獎命名「古雋邨」，而粉嶺北第15區東的公營房屋，將採用得獎命名「鳳凰嶺邨」。
專頁稱，「古雋邨」預計於2026至2027年分階段落成，將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約 2.3萬人口。至於「鳳凰嶺邨」預計於2026年第一季至2027年第一季分兩期落成，將有6座住宅大樓，提供約6,100個租住單位，容納約1.5萬人口。
古雋邨｜12座住宅大樓提供約9,000個租住單位
專頁稱，「古雋邨」的「古」字代表古洞，「雋」字代表傑出，寓意古洞發展蓬勃，居民安居樂業，孕育傑出人才。屋邨預計於2026至2027年分階段落成，將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約 2.3萬人口。
鳳凰嶺邨｜6座住宅大樓提供約6,100個租住單位
至於「鳳凰嶺邨」，專頁解釋，粉嶺與鳳凰素有淵源，例如粉嶺被梧桐河環繞，梧桐河舊稱鳳溪。此外，鳳凰會在梧桐樹上棲息，所在之地有祥瑞降臨的寓意。「鳳凰嶺邨」預計於2026年第一季至2027年第一季分兩期落成，將有6座住宅大樓，提供約6,100個租住單位，容納約1.5萬人口。
當局稱，新發展區的交通基建亦正全速推展，其中粉嶺繞道（東段）工程預計在今年底竣工，而興建中的東鐵線古洞站預計在2027年落成，為首批進駐的居民提供便捷的交通選項。
政府向古洞北粉嶺北土地業權人付143億補償 餘169億未支付古洞北新街市造價7.9億議員認為較貴 關注北上消費潮下成本效益古洞北村民指安置屋邨趕不及遷出期限前入伙 發展局：會彈性配合古洞北／粉嶺北發展區受影響居民 料10月可申百和路安置屋邨單位古洞北發展區申請325億撥款 發展局：不動用發債資金