北部都會區公屋｜古洞北屋邨名「古雋邨」　粉嶺北叫「鳳凰嶺邨」

古洞北／粉嶺北是北都發展最早新發展區，明年首季將有首批公營房屋落成。北部都會區專頁今日（29日）表示，早前為區內最早入伙的兩個公屋屋邨舉辦「北都屋邨命名比賽」，房屋委員會最近已決定採用得獎命名，作為兩個屋邨的正式名稱。當中，古洞北第19區的公營房屋採用得獎命名「古雋邨」，而粉嶺北第15區東的公營房屋，將採用得獎命名「鳳凰嶺邨」。



專頁稱，「古雋邨」預計於2026至2027年分階段落成，將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約 2.3萬人口。至於「鳳凰嶺邨」預計於2026年第一季至2027年第一季分兩期落成，將有6座住宅大樓，提供約6,100個租住單位，容納約1.5萬人口。



古洞北第19區的公營房屋採用得獎命名「古雋邨」。（北部都會區專頁）

古雋邨｜12座住宅大樓提供約9,000個租住單位

專頁稱，「古雋邨」的「古」字代表古洞，「雋」字代表傑出，寓意古洞發展蓬勃，居民安居樂業，孕育傑出人才。屋邨預計於2026至2027年分階段落成，將有12座住宅大樓，提供約9,000個租住單位，容納約 2.3萬人口。

粉嶺北第15區東的公營房屋，將採用得獎命名「鳳凰嶺邨」。（北部都會區專頁）

鳳凰嶺邨｜6座住宅大樓提供約6,100個租住單位

至於「鳳凰嶺邨」，專頁解釋，粉嶺與鳳凰素有淵源，例如粉嶺被梧桐河環繞，梧桐河舊稱鳳溪。此外，鳳凰會在梧桐樹上棲息，所在之地有祥瑞降臨的寓意。「鳳凰嶺邨」預計於2026年第一季至2027年第一季分兩期落成，將有6座住宅大樓，提供約6,100個租住單位，容納約1.5萬人口。

當局稱，新發展區的交通基建亦正全速推展，其中粉嶺繞道（東段）工程預計在今年底竣工，而興建中的東鐵線古洞站預計在2027年落成，為首批進駐的居民提供便捷的交通選項。