今日新聞8分鐘｜男子當眾偷電動輪椅｜緬甸地震大樓10秒垂直塌

灣仔酒店展商忘記帶走$200萬珠寶 一度惹來盜竊疑雲 警證實虛驚

灣仔發生盜竊疑雲。消息稱，港灣道1號一間酒店大堂昨日（29日）正舉行珠寶展，其間有內地展商從斜孭銀盒中，取出兩粒總值約200萬元的紅鑽石，繼而隨手放在大堂的雲石枱上，懷疑忘記取走便離開，繼而返回內地。

七欖閉幕典禮｜首開放主場館天幕 發放25米高十色煙火匯演

一連三的香港國際七人欖球賽今日（30日）結束，連環上映決賽，比前兩日更緊湊，觀眾情緒更高漲。在男、女子盃賽冠軍頒獎禮後，主場館天幕上空將有由旅遊發展局贊助的呈煙火匯演，料晚上7時16分開幕，不過時間不長，如煙火般短暫一分鐘，料在場館外也可仰望看到。

國泰低飛啟德．足本重溫｜航機掠過跑道尾上空 向舊啟德機場致敬

香港國際七人欖球賽三日賽事今日（30日）結束，冠名贊助商之一國泰航空，今日下午4時重現航機低飛維港場面，「低飛至啟德主場館鄰近的上空」，「向我們引以為傲的傳奇機場致敬」。不過觀賞市民要留意，「低飛」並不會如之前啟德機場運作時仿佛在頭頂飛過，而是會與去年國產航機C919飛越維港相若高度。不少市民在港島寶馬山及啟德體育園主場館外等處霸位，等候觀看如要觀看航機飛越主場館上空。

深水埗中風婦餐廳用膳被偷電動輪椅 68歲男竊匪落網

深水埗昨日（29日）發生盜竊案。一名男子與其中風並需用輪椅代步的母親到荔枝角道256號一間餐廳用膳。事主將電動輪椅放在餐廳外，惟被人盜去。警方今日（30日）中午於醫局街以涉嫌「盜竊」拘捕一名68歲姓劉男子，現正被扣留調查。

緬甸地震增至1700死 曼德勒建築10秒垂直倒塌影片曝光

緬甸周五（28日）發生7.9級強震，對當地造成嚴重的影響。特別是在第二大城曼德勒（Mandalay），一幢建築在震後短短10秒內垂直崩塌，隨之而來的是大量的煙塵和驚恐的聲音。

緬甸地震｜中國雲南救援隊抵災區 成功營救被困40小時倖存老人

緬甸時間3月28日清晨，該國中部實皆省發生7.9級強烈地震，震源深度僅10公里，波及多地，造成重大人員傷亡及基礎設施損毀。中國雲南、泰國、印度等地亦有明顯震感。災情發生後，緬甸政府宣布多個地區進入緊急狀態。

緬甸大地震｜專家：關鍵斷層帶沉寂200年 事前已警告政府

緬甸3月28日發生黎克特制7.7級強震，新加坡專家向美媒指出，這次震央落在「實皆斷層」（Sagaing Fault）的其中一段，該區域200年來不曾有過動靜，「這次地震對我們來說並不意外」。

成都3人凌晨當街掀開井蓋撈取「地溝油」 市民憂流入餐飲店

周日（23日）凌晨1時，四川成都市民陳先生與朋友聚餐結束，途經成華區東郊記憶時，偶然發現一組三人正掀開井蓋撈取地溝油。刺鼻的氣味讓他感到噁心，陳先生擔心他們會將這些廢油回收加工後再流入餐飲店，於是拍下了影片並向媒體反映，希望相關部門能介入調查。